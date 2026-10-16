Dass der Hyundai zum alten Modellnamen zurückgekehrt ist, scheint ein gutes Omen. Zumindest halten sich seine Marotten in jungen Jahren in Grenzen, während ältere Tucson beim TÜV schlechter dastehen.

Berlin (dpa/tmn) – Aus ix35 wurde Tucson: Zum Modelljahr 2015 kehrte Hyundai zum alten Namen des Kompakt-SUV zurück. Schon zuvor hatte es eine Modellreihe mit gleichem Namen gegeben. Der hier betrachtete neuere Tucson ist als Gebrauchter bis zu elf Jahre alt – dabei ist es wichtig, auf den Jahrgang zu schauen. Denn anders als oft beim Wein gilt für dieses Auto: je jünger, desto besser. Meistens wenigstens.

Modellhistorie: Namenswechsel hin oder her – es war die dritte Generation vom südkoreanischen Hersteller in der Kompaktklasse, der 2015 zu den Händlern gebracht wurde. Konkurrenten sind Modelle wie etwa der VW Tiguan. 2018 gab es ein Facelift, das Änderungen an Front- und Heckpartie brachte sowie ein neues Neun-Zoll-Touchdisplay für die Mittelkonsole. Antriebstechnisch war das 48-Volt-Mild-Hybrid-System eine Neuerung. Seit dem Jahreswechsel 2020/2021 ist die Viertauflage bei den Händlern, die 2023 gründlich überarbeitet wurde – vor allem optisch.



Karosserie und Varianten: Mit Abmessungen um die 4,50 Meter in der Länge fällt der Tucson in die Kompaktklasse. Er hat fünf Türen und eine gattungstypisch erhöhte Sitzposition. Nur die neuere Auflage gibt es auch als Hybrid-Version. Mit Allradantrieb sind vor allem die stärkeren Motorisierungen kombiniert.



Abmessungen (laut ADAC): 3. Generation: 4,48 bis m x 1,85 m bis m x 1,65 m (LxBxH); Kofferraumvolumen: 513 l bis 1.503 l.

4. Generation: 4,50 bis m x 1,87 m bis m x 1,65 m (LxBxH); Kofferraumvolumen: 620 l bis 1.799 l (Hybrid: 616 l bis 1.795 l, Plug-in-Hybrid: 558 l bis 1.721 l).



4. Generation: 4,50 bis m x 1,87 m bis m x 1,65 m (LxBxH); Kofferraumvolumen: 620 l bis 1.799 l (Hybrid: 616 l bis 1.795 l, Plug-in-Hybrid: 558 l bis 1.721 l). Stärken: Bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU) schneidet die jüngste Generation im Fahrwerkskapitel, bei den Bremsen und auch beim Licht laut «Auto Bild TÜV-Report 2026« «so gut wie fehlerfrei» oder als «Musterschüler» ab. Bei Achsfedern und Dämpfern liegt auch der Vorgänger im grünen Bereich. Bei HU Nummer eins und zwei schneidet die Abgasanlage gut ab.



Schwächen: Je älter der Tucson, desto mehr Probleme bekommt er. Die dritte Generation schwächelt bei Antriebswellen und Lenkgelenken – spätestens ab der dritten Prüfung ist das offenkundig. Das Abblendlicht steht schon einen Pflichtcheck früher in der Kritik: zu oft verstellt. Bei der zweiten HU wird auch zu oft eine fehlerhafte Funktion der Fußbremse festgestellt.



Aber auch der neuere Tucson hat ein Thema: Er versemmelt zu oft die Abgasuntersuchung (AU) und leidet schon bei der ersten HU häufig an Ölverlust.



Aber auch der neuere Tucson hat ein Thema: Er versemmelt zu oft die Abgasuntersuchung (AU) und leidet schon bei der ersten HU häufig an Ölverlust. Pannenverhalten: Auch mit Blick auf die ADAC-Pannenstatistik gibt es eine kleine Zäsur: Bis 2015 sei der Wagen «mittelmäßig», dann «zuverlässig» einzustufen, teilt der Club mit und nennt eine Ausnahme. Denn Tucson-Modelle mit Erstzulassung im Jahr 2022 schnitten ebenfalls nur mittelmäßig ab.

Als einzigen Pannenschwerpunkt nennt der ADAC die Starterbatterie; bei Exemplaren von 2015 und 2016 sowie 2021 und 2022 sorgt sie häufig für Panneneinsätze.



Als einzigen Pannenschwerpunkt nennt der ADAC die Starterbatterie; bei Exemplaren von 2015 und 2016 sowie 2021 und 2022 sorgt sie häufig für Panneneinsätze. Motoren: 3. Generation: Benziner (Vierzylinder, Front- und Allradantrieb): 97 kW/132 PS und 130 kW/177 PS; Diesel (Vierzylinder, Front- und Allradantrieb): 85 kW/116 PS bis 136 kW/185 PS.

4. Generation: Benziner (Vierzylinder, Front- und Allradantrieb): 110 kW/150 PS und 132 kW/180 PS; Diesel (Vierzylinder, Front- und Allradantrieb): 85 kW/116 PS bis 100 kW/136 PS; Hybride (Front- und Allradantrieb; Systemleistung): 158 kW/215 PS bis 212 kW/288 PS.

Händler-Verkaufswert nach Angaben der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) mit statistisch erwartbaren Kilometern – drei Preisbeispiele:

Tucson 1.6 Advantage 2WD (6/2016); 130 kW/177 PS (Vierzylinder); 135.000 Kilometer; 10.831 Euro.

Tucson 1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid Blackline 4WD (6/2022); 169 kW/230 PS (Vierzylinder + E-Motor); 63.000 Kilometer; 23.822 Euro.

Tucson 1.6 blue classic 2WD (6/2017); 97 kW/132 PS (Vierzylinder); 124.000 Kilometer; 10.325 Euro.