Der Zucker wird erst matt und krümelig, dann glänzend und flüssig: Beim Karamellisieren ist Fingerspitzengefühl gefragt. Was verhindert, dass die Mandeln bitter werden?

Bonn (dpa/tmn) – Wenn man auf sie beißt, knackt die Schicht aus karamellisiertem Zucker immer so herrlich: Schon beim Gedanken an gebrannte Mandeln läuft vielen das Wasser im Mund zusammen. Die süße Knabberei gehört traditionell zum Weihnachtsmarktbesuch.

Doch gebrannte Mandeln lassen sich mit wenigen Zutaten und etwas Geduld auch einfach zu Hause zubereiten. Wie, erklärt das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE).

In der Pfanne:

Zucker mit etwas Wasser mischen und erhitzen. Sobald die Mischung sprudelnd kocht, die ungeschälten Mandeln dazugeben und gut untermischen. Nun ist Fingerspitzengefühl gefragt: Zunächst wird der Zucker trocken, krümelig und matt. Bei weiterer Hitzezufuhr schmilzt er weiter und legt sich als glänzende, flüssige Karamellschicht um die Mandeln. Sanft köcheln lassen und öfter umrühren bis die Konsistenz passt. Wenn das Karamell zu heiß wird, verbrennt der Zucker und es schmeckt bitter. Die fertigen Mandeln auf Backpapier geben, voneinander trennen und vollständig auskühlen lassen. Dann erst in Schraubgläser oder Ähnliches füllen. Sind die Mandeln noch warm, können sie im Glas durch die entstehende Feuchtigkeit verkleben.

Wer schon mal etwas karamellisiert hat und an die spätere Reinigung des Zubehörs denkt, fragt sich, was man am besten dafür verwendet. In vielen Rezepten werden Holzlöffel mit einer geraden Kante empfohlen. Aber Silikonlöffel sind laut BZfE noch leichter zu reinigen. Eher ungeeignet seien laut der Experten Schneebesen – denn darin verkleben die Mandeln sehr.

In Heißluftfritteuse oder im Backofen:

Die Mandeln mit Zucker und Wasser vermengen. Portionsweise in den mit Backpapier ausgelegten Korb oder auf das Backblech geben und bei etwa 180 Grad Celsius karamellisieren. Wichtig ist, regelmäßig umzurühren. Dabei die Mandeln gut im Blick behalten, denn je nach Gerät kann die Zubereitungszeit variieren.

Welcher Zucker am besten geeignet ist

Wer gebrannte Mandeln zu Hause zubereitet, kann die Zutaten seinem Geschmack anpassen. Brauner Zucker gibt zusätzlich ein feines Aroma, so die Ernährungsprofis. Allerdings: Er brennt auch schneller an. Deshalb habe sich eine Mischung aus weißem und braunem Zucker bewährt.

Auch die Zuckermenge kann ganz nach Geschmack gewählt werden. Selbst Zuckerersatz wie Erythrit oder Kokosblütenzucker sind möglich. Wer mag gibt noch eine Prise Salz, Zimt, Vanille, Tonkabohne oder Chili zum Karamell dazu. So lassen sich nicht nur Mandeln, sondern auch andere Nüsse und Kerne wie Haselnuss, Walnuss, Macadamia, Cashew oder Saaten wie Kürbis- oder Sonnenblumenkerne karamellisieren und in eine weihnachtliche Süßigkeit verwandeln.