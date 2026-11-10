Wer sein Vermögen auch in Form von digitalen Zahlungsmitteln vererbt, muss vor allem den technischen Zugriff regeln. Aber auch steuerlich gibt es einiges zu beachten.

Hamburg (dpa/tmn) – Als der US-amerikanische Unternehmer Matthew Mellon im Jahr 2018 starb, erwarteten die Erben nach Schätzungen ein Vermögen von mehreren Hundert Millionen Dollar. Nutzen konnten sie das Geld zunächst mehrere Jahre lang nicht. Denn Mellon hatte es in die Kryptowährung XRP investiert – den Erben aber keine Zugangsdaten dazu hinterlassen.

«In so einem Fall ist es tatsächlich unmöglich, an das Geld heranzukommen. Und das wäre nicht das erste Mal, dass Erben so etwas passiert», sagt Finanzexpertin Sandra Klug von der Verbraucherzentrale Hamburg. Hier kommen Antworten auf wichtige Fragen rund ums Thema Vererben und Erben von Kryptowährung.

Gehören Kryptowährungen zur ganz normalen Erbmasse?

«Ja, auch digitale Vermögenswerte zählen neben Bargeld und Immobilien zu den Vermögenswerten des Verstorbenen und werden rechtlich nicht anders behandelt», sagt Rechtsanwältin Stephanie Herzog. Gibt es ein Testament, ist darin geregelt, an wen dann beispielsweise das Kryptovermögen geht. «Ohne Testament gilt die gesetzliche Erbfolge», so Herzog.

Wie stelle ich sicher, dass die Erben an die Kryptowährung herankommen?

Nur, weil man durch das Erbe rechtlich Eigentümer von Kryptowährung geworden ist, heißt das nicht automatisch, dass man auch auf diese zugreifen kann. «Hatte der Verstorbene die Kryptowährung bei einer normalen Bank in seinem Depot, gibt es keine Probleme», sagt Stephanie Herzog. Dann reicht ein Erbschein, den man auch vorweisen muss, wenn man beispielsweise auf ein Girokonto eines Verstorbenen zugreifen möchte. Gleiches gilt Sandra Klug zufolge, wenn die Kryptowährung auf einer zentralisierten Kryptobörse wie etwa Bitpanda oder Coinbase liegt und von dort verwaltet wird.

Gerade bei Kryptowährung schätzen aber viele Nutzer, dass sie diese selbst verwalten und jederzeit darauf zugreifen können. So sind die Coins sicher, selbst wenn eine Kryptobörse bankrottgehen würde. Entscheidet man sich für diese sogenannte Self-Custody (Selbstverwahrung), hat man aber auch die volle Verantwortung dafür, den Zugriff auf das Wallet, den sogenannten Private Key, sicher zu verwahren.

«Erben sollten zwar wissen, dass es ein solches Wallet mit Kryptowährung gibt und auch, wo der Schlüssel dazu zu finden ist. Teilen sollte man den Schlüssel vor dem Tod aber vielleicht besser nicht», sagt Sandra Klug. Der Grund: Sobald man den Schlüssel hat, kann man eben auch jederzeit auf das Wallet zugreifen – egal, ob man es mal erben wird oder nicht. «Ich brauche dazu dann eben auch keinen Erbschein», sagt Sandra Klug.

Um den Private Key nach dem eigenen Ableben sicher an die jeweiligen Erben weiterzugeben, könne man diesen beispielsweise bei einem Anwalt hinterlegen, rät Sandra Klug. «Ich kann den Code auch einfach auf einen Zettel schreiben und in meinen Tresor legen oder digital in einer Verwaltungs-App hinterlegen, aber dazu braucht es dann eben auch jeweils wieder einen Zugang», erklärt Stephanie Herzog. Und egal, wo man die Daten hinterlegt: Notiert man etwas handschriftlich, sollte es unbedingt auch gut lesbar sein und keine unlösbare Verschlüsselung enthalten.

Wie wird der Wert der Coins bestimmt?

«Der Bewertungsstichtag dafür ist der Todestag des Erblassers, egal, wie der Kurs da gerade steht oder sich danach entwickelt», sagt Steuerberater Markus Deutsch. Das bedeutet auch: Fällt der Kurs nach diesem Stichtag, bleibt die Steuerlast auf dem hohen Wert des Todestags bestehen, die Erbschaftsteuer mindert sich also nicht. «Das ist bei Fondsanlagen aber nicht anders», sagt Sandra Klug.

Muss ich auch Erbschaftsteuer zahlen, wenn ich keinen Zugriff auf die Kryptowährung habe?

«Grundsätzlich muss man versteuern, was man geerbt hat», sagt Stephanie Herzog. Ob das auch für den Fall gelte, dass die Erben aufgrund des fehlenden Private Keys gar nicht auf ihr Erbe zugreifen können, sei noch nicht abschließend rechtlich geklärt. Die Erben müssten dafür beispielsweise auch objektiv nachweisen können, dass sie tatsächlich keinen Zugriff haben – und dafür sind die Anforderungen hoch.

Für Erben ohne Zugriff können sich hierdurch also hohe Risiken ergeben. Lässt sich zudem nicht feststellen, wie hoch das Kryptovermögen tatsächlich ist, kann es durch das Finanzamt geschätzt werden.

Worauf muss man steuerrechtlich noch achten?

«Wie bei allem, was ich erbe, erbe ich auch bei der Kryptowährung mögliches Fehlverhalten mit», sagt Markus Deutsch. Er spielt darauf an, dass der Gewinn aus dem Verkauf von Kryptowährung steuerpflichtig ist, wenn er vor Ablauf der Spekulationsfrist von einem Jahr erfolgt.

Innerhalb der Spekulationsfrist sind Gewinne steuerpflichtig, wenn die privaten Veräußerungsgewinne eines Kalenderjahres insgesamt 1.000 Euro übersteigen. Nach Ablauf der Frist bleiben sie steuerfrei – zumindest noch. Denn für ab 2027 gekaufte Coins sollen Gewinne beim Verkauf grundsätzlich versteuert werden. So will es die Finanzverwaltung. Bereits der Tausch von einer Kryptowährung in eine andere gilt rechtlich als Veräußerung und kann ebenfalls Steuern auslösen.

Ist der Erblasser seiner Steuerpflicht nicht nachgekommen, sind Erben zehn Jahre rückwirkend dazu verpflichtet, das zu tun, erklärt Markus Deutsch. Um das nachvollziehen zu können, ist eine Dokumentation über An- und Verkauf von Kryptowährung hilfreich. Erkennt und korrigiert man das Fehlverhalten, müsse man nicht mit einer Strafe vom Finanzamt rechnen. «Tue ich dies jedoch nicht, kann es strafrechtliche Konsequenzen haben», sagt Markus Deutsch.