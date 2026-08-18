Auf dem Balkon frühstücken, im Garten grillen: Die Idylle hält in diesen Tagen oft nur kurz, schon kommen Wespen angeschwirrt. Nervig! Was da hilft - und warum Fallen keine Lösung sind.

Berlin (dpa/tmn) – «Vorsicht, Mund zu! Da schwirrt eine Wespe um deine Gabel herum.» Wenn wir draußen essen, sind die Insekten schnell zur Stelle. Süßer Kuchen, Eis, ein reich gedeckter Frühstückstisch, aber auch Würstchen und gegrilltes Fleisch locken Wespen magisch an.

Gerade im Hochsommer suchen die Insekten nach Proteinen, um ihre Larven zu versorgen, erklärt der Naturschutzbund Deutschland (Nabu). Meist jagen sie andere Insekten und fressen etwa Fliegen, Mücken, Raupen, Motten oder Spinnen. Doch sie fliegen dann auch auf Steak oder Erdbeerkuchen.

Auch wenn Wespen für die Natur nützlich sind, können sie in diesen Momenten ganz schön nerven. Was kann man tun, um sie abzuhalten und mit ihnen friedlich auszukommen?

Ansprühen statt anpusten

Wild um sich schlagen, ist jedenfalls keine gute Idee – auch wenn eine Wespe bedrohlich um den Kopf schwirrt. Hektische Bewegungen können dazu führen, dass sich die Tiere bedroht fühlen und verteidigen wollen, so der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Im schlimmsten Fall stechen sie zu.

Auch Anpusten ist nicht ratsam. Denn das im Atem enthaltene Kohlendioxid ist für Wespen ein Alarmsignal, erklärt der Nabu. Stattdessen raten die Experten dazu, Ruhe zu bewahren und geben unter anderem diese Tipps:

Nahrungsmittel draußen abdecken

Reste vom Buffet möglichst schnell wieder wegräumen

Wespen mit einer Sprühflasche behutsam mit Wasser ansprühen

Zudem kann man den Insekten in etwas Entfernung einen eigenen Teller hinstellen, etwa mit Marmelade, aufgeschnittenen, sehr reifen Weintrauben, mit Melone oder einem Stückchen Wurst – am besten mit einem Abstand von fünf bis zehn Meter vom eigenen Essen, rät der Nabu. Die Idee ist, dass sich die Wespen an dem separaten Teller bedienen und den Tisch in Ruhe lassen.

Tipp: Bei Kindern darauf achten, dass ihr Mund und ihre Hände sauber sind – Eis- oder Saftreste locken Wespen an.

Keine Insektenfallen einsetzen

Der Einsatz von Wespenfallen ist auch keine Lösung, obwohl viele Modelle im Handel angeboten werden und es online DIY-Bauanleitungen dazu gibt.

Doch es gilt: Privatpersonen dürfen keine Insektenfallen im Außenbereich aufstellen, so die Aktion Tier. Laut Bundesnaturschutzgesetz ist es verboten, Wildtiere ohne vernünftigen Grund zu fangen, zu verletzen oder zu töten. Und Wespen sind per Gesetz geschützt.

Hinzu kommt: Keine dieser Fallen lockt selektiv nur eine ganz bestimmte Insektenart an, so die Aktion Tier. In die Fallen geraten auch andere Insekten, etwa Honig- und Wildbienen und Falter, die zum Teil selten und geschützt sind.

Was hält Wespen auf Abstand?

Wer Wespen abhalten will, kann aber versuchen, Gerüche einzusetzen. Ätherische Öle können hilfreich sein. Besonders wirksam sollen Nelken-, Teebaum- oder Zitrusöl sein. Auch aufgeschnittene Zitrusfrüchte, die man mit Gewürznelken spickt, haben sich laut BUND bewährt. Manchmal kann der Rauch von Räucherstäbchen Wespen vertreiben.

Außerdem hilft es, auf bestimmte Gerüche im Freien zu verzichten. Manche Parfüms, Deos sowie Cremes mit Duftstoffen können Wespen anlocken und sogar aggressiv machen, so der BUND. Auch bunte Farben ziehen die Insekten an. Daher raten die Experten, in der Wespensaison statt bunter Tischdekoration eher dezente Weiß- oder Grautöne zu wählen.

Um zu verhindern, dass Wespen und andere Krabbeltiere ins Haus gelangen, kann man laut Aktion Tier Fliegengitter an Fenstern und Außentüren anbringen.