Im Smarthome: Technik schützt gegen Einbrecher

Technik statt Wachhund. Im digitalen Zeitalter setzen immer mehr Hausbesitzer auf intelligente Häuser. Wie sich ein Gebäude selbst schützen kann, wenn eingebrochen wird, weiß Franz Keuler.

Franz Keuler hat eine Software entwickelt, die das Haus auch vor Hackerangriffen von Einbrechern schützen soll. Foto: Hans-Jürgen Vol

Mit seinem Start-up-Unternehmen KE Engineering in Ramersbach und einer von ihm entwickelten Software stattet er intelligente Häuser aus, die vernetzt mitdenken und reagieren, wenn sich Personen unerlaubt darin bewegen. "Die Nachfrage in diesem Segment steigt enorm", berichtet Keuler, der mit seiner Firma auf der Sicherheitsmesse "Security" in Essen war. Hier konnten Besucher interaktiv erleben, wie die digitale Gefahrenabwehr funktioniert.

So warnt das Haus bei Einbruchsversuchen die Bewohner mit Nachrichten an ihre Mobilgeräte. Es simuliert Anwesenheit, wenn sie sich in Urlaub befinden, fährt in dieser Zeit die Rollläden hoch und runter, schaltet den Fernseher an, macht das Licht an und aus. "In Bonn haben wir gerade eine riesige Villa ausgestattet. Sobald das System Ungereimtheiten registriert, wird hier eine SMS abgesetzt, und der Sicherheitsdienst fährt raus", berichtet Keuler davon, dass Hauseigentümer inzwischen hohe Summen investieren, um Videokameras und Bewegungsmelder innen und außen einzubauen. Das Alarmmanagement könne sogar individuell konfiguriert werden, so Keuler. "Beim Thema Smarthome dachte ich früher, dass es den Nutzern wichtig ist, per Smartphone oder Tablet alle Lampen oder Elektrogeräte bedienen zu können. Doch das Thema Sicherheit nimmt inzwischen einen viel größeren Stellenwert ein", hat der Unternehmer festgestellt.

Die Kehrseite der Medaille: Smarthomes könnten das nächste große Angriffsziel von Hackern und anderen digitalen Dunkelmännern sein. Franz Keuler kennt die Sicherheitslücken. Die Mehrheit der Systeme am Markt funktioniere dezentral. Damit könne im Prinzip jede an das Kommunikationsnetz angeschlossene intelligente Einheit im Haus zum Einfallstor für Hackerangriffe werden. Für jede Lampe müsste dann eigentlich eine Firewall installiert werden. Das System von Keuler hat in dieser Hinsicht einen Vorteil. Es basiert auf einer Zentralsteuerung, die vor Zugriffen geschützt ist.

Von Redakteurin Beate Au