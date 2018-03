Durch Smarthome zu mehr Sicherheit?

Wie stoppt man die Einbrecher? Wir widmen uns der Frage, ob Smarthome-Technik Häuser sicherer macht. Und wir geben Tipps, wie sich Mieter vor Einbrüchen schützen können.

Mit wenigen gekonnten Handgriffen verschaffen sich Einbrecher Zugang zu Häusern und Wohnungen. Anbieter von Smarthome-Systemen werben damit, die Sicherheit zu verbessern. Die Polizei ist skeptisch.

Von unserer Reporterin Sabrina Rödder

Ein Rauchmelder mit Internetanschluss, eine Heizung, die sich selbst einschaltet, und ein Geschirrspüler, der einkauft – Geräte im Haus lassen sich immer häufiger und besser miteinander vernetzen und zentral steuern. Der Alltag wird einfacher: Der Angestellte kann eine Stunde vor Feierabend die Heizung zu Hause aufdrehen. Die Hausfrau muss nicht mehr selbst den Vorrat der Spülmaschinentabs kontrollieren und gegebenenfalls aufstocken. Das Ganze nennt sich Smarthome.

Bei so viel Technik muss doch auch ein Zusatz dabei sein, der das Leben sicherer macht! Genau damit werben viele Smarthome-Anbieter. Sie behaupten, dass die Hälfte aller Einbrüche durch den Einsatz vernetzter Sicherheitssysteme vermeidbar sein könnte. So kann man zum Beispiel die Wohnungstür mit dem Smartphone öffnen. Der Schlüssel für die Tür steckt dabei von innen und ist mit einem Apparat verbunden. Der Bewohner kann den Apparat mit dem Smartphone ansteuern und so die Tür öffnen.

Doch was passiert, wenn der Bewohner das Smartphone verliert und es dann auch noch in falsche Hände gerät? Die modernen Sicherheitssysteme könnten also auch genau das Gegenteil von Sicherheit bewirken: Sie werden zum Schlüssel für den Einbrecher. Und genau deshalb ist die Polizei noch skeptisch, wenn Smarthome als Einbruchschutz eingesetzt wird.

Polizei empfiehlt: Mechanische Sicherung geht vor

Bei aller elektronischen Sicherung empfiehlt das Polizeipräsidium Koblenz, ein Haus oder eine Wohnung trotzdem immer erst mechanisch gegen Einbruch zu sichern. Das heißt: Fenster und Türen können durch zusätzliche Schlösser, Scharniere und Riegel gesichert werden. Dazu zählen verstärkte Fenster, die dem sogenannten RC 2-Standard entsprechen sollten. Erst im zweiten Schritt sollten Eigentumsbesitzer oder Mieter zu einer elektronischen Sicherung wie einer Alarmanlage greifen.

Auch die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz empfiehlt, dass sich Wohnungseigentümer erst mal mit der mechanischen Grundsicherung beschäftigen sollten, bevor sie sich für Smarthome entscheiden. Denn „wenn jemand eine Nullachtfünfzehn-Wohnungstür hat, nützt es wenig, wenn er diese mit Smarthome aufrüstet”, erklärt Baufachberaterin Uta Maria Schmidt.

Eine Smarthome-Anlage sollte also nur eine Ergänzung zur mechanischen Sicherung sein. Zudem sollte sie in jedem Fall VdS-geprüft sein, rät das Polizeipräsidium Koblenz. Da die Anlage meist mit einem Programm über das Smartphone oder Tablet bedient wird, müssen die üblichen Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden: Das Gerät sollte durch einen Code gesperrt sein und über einen Virenscanner verfügen. Denn: Smartphone und Tablet lassen sich von einem Profi hacken. Smarthome wäre somit auch in diesem Fall ein Einfallstor für Einbrecher 4.0.

Doch obwohl man in der Regel Profi sein muss, um eine Smarthome-Anlage knacken zu können, sind es meist gar nicht IT-Fachleute oder „Computerfreaks”, die in Häuser einbrechen. Das erklärt die Polizei damit, dass von außen nicht erkennbar ist, ob in einem Gebäude – und wenn, welche – Sicherheitstechnik verwendet wurde. Somit sind die Täter "normale" Einbrecher, die ein Haus mit Smarthome-Anlage genauso angehen wie ein normales Haus – und dabei auch die klassischen Einbruchspuren hinterlassen.

Da Einbrüche in Gebäude, in denen eine Smarthome-Anlage installiert ist, nicht gesondert in der Statistik erfasst werden, kann das Polizeipräsidium Koblenz zur Zahl und bevorzugten Tatzeit solcher Einbrüche keine Angaben machen. Was die Polizei aber sagen kann: Neben all den Gefahren, die bei den modernen Sicherheitssystemen lauern, können sie etwa dazu genutzt werden, um Anwesenheit im Haus zu simulieren. Ein Elektrotechniker aus der Region macht das an einem Beispiel deutlich: Zuerst gibt die Alarmanlage einen Warnton ab, und zusätzlich dazu geht die komplette Außenbeleuchtung an. Der Einbrecher wird bei seiner Tat gestört und ergreift im besten Fall sofort die Flucht.

Anbieter versprechen Rund-um-die-Uhr-Kontrolle

Wenn plötzlich alles smart, also intelligent ist, dann ist diese Technik im Haus verbaut. Unternehmen, die die intelligente Technik anbieten, reichen von Telekom über RWE bis hin zu Bosch – aber es gibt auch Systeme von privaten Elektrotechnikern und Projekte von Bastlern. Sie werben mit smarten Bewegungsmeldern, mit smarten Licht- und Tonanlagen, mit smarten Videokameras – alles untereinander vernetzt. Anbieter versprechen eine Rund-um-die-Uhr-Kontrolle. Doch bei all dem Schnickschnack, den die Anbieter anpreisen, gibt es auch Tücken, warnt die Verbraucherzentrale: Nicht alle Systeme sind komplett ausgereift, einige haben Fehler und Schwachstellen. So erkenne der Einbrecher auch schnell, wenn es sich bei dem Hundegebell um einen elektronischen Kläffer handelt.

Dass die Technik noch nicht immer ganz ausgefeilt ist, zeigen auch die Angebote der Versicherungen: So gibt es bislang wenige, die einen Bonus geben, wenn ein Haus Smarthome hat, sagt die Baufachberaterin und meint: „Wenn Leute Smarthome installiert haben, dürfen sie nicht davon ausgehen, dass sie hundertprozentig geschützt sind.” Wichtig sei es in jedem Fall, dass sich der Verbraucher nicht für Bastler entscheidet. Genauso wenig sollte man sich einzelne Komponenten beziehungsweise Zubehör im Baumarkt zusammensuchen, sondern einen Anbieter wählen, bei dem die Produkte aufeinander abgestimmt sind. Günstige beginnen bei 80 Euro. Eines ist für die Verbraucherzentrale klar: „Gegen eine gute Nachbarschaft sieht die beste Technik alt aus.”