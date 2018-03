Bei Sicherheitstechnik ist auch Handarbeit gefragt

Die Marke Abus (August Bremicker Söhne KG) ist für viele Menschen ein Synonym für Sicherheit, mit der sie qualitativ hochwertige Schlösser verbinden. Das Unternehmen hat sieben Standorte in Deutschland und zwei in China. Einer der deutschen Standorte des Sicherheitsspezialisten befindet sich in Rehe.

In den Montageinseln werden im Werk in Rehe die Produkte aus zahlreichen Einzelteilen von den Mitarbeitern zusammengebaut. Foto: roe

Seit 1957 ist in Rehe das Forschungs- und Entwicklungszentrum sowie die Hauptproduktion von Fenster-, Türsicherungen und Zweiradschlössern beheimatet. 400 Mitarbeiter sind dort beschäftigt. Obwohl im Werk auch die neusten Produktionsroboter zum Einsatz kommen, hat die Handarbeit noch einen sehr hohen Stellenwert, der Mensch steht im Mittelpunkt. In zahlreichen Montageinseln werden die Produkte aus zig Einzelteilen von den Mitarbeitern zusammengebaut. Die Mitarbeiter haben zur Gestaltung der Arbeitsplätze beigetragen. Was in Rehe täglich produziert wird, wird zum Hauptstandort nach Wetter geschickt.

Neben der Produktion beheimatet Abus Rehe auch einen eigenen Sondermaschinenbau, einen Werkzeugbau und eine eigene Pulverbeschichtung. Außerdem finden in Rehe Schulungen für Firmen, die mit dem Thema Sicherheitsberatung zu tun haben, Versicherungen und die Polizei statt.

Ein wichtiges Standbein von Abus ist das in Rehe beheimatete Forschungs- und Entwicklungszentrum. Das Unternehmen selbst bezeichnet es als Denkfabrik, denn von hier kommen die Impulse und intelligenten Sicherheitslösungen für die Märkte von heute und morgen. Hinter meist verschlossenen Türen werden die Produkte im Prüflabor auf Herz und Nieren getestet. Beispielsweise wie ein Produkt auf extreme Kälte reagiert und wie viel Druck es standhält. Besucher des Werks können selbst ausprobieren, wie einfach es ist, ein ungesichertes Fenster aufzuhebeln.

Anfang Juli dieses Jahres erfolgte der Spatenstich für eine Kapazitätserweiterung am Standort in Rehe. Nach Fertigstellung des neuen Anbaus, der an die bestehenden Gebäude angegliedert wird, steht dem Unternehmen eine zusätzliche Fläche von 3000 Quadratmetern für die Produktion zur Verfügung.

Insgesamt vier Berufe können in Rehe erlernt werden. Im Bereich Maschinenbau Industriemechaniker und Mechatroniker, im Bereich Werkzeugbau Werkzeugmacher und Fachkraft für Lagerlogistik. Prinzipiell bildet das Unternehmen jedes Jahr pro Beruf einen Auszubildenden aus, die nach der Lehre meist auch am Standort Rehe bleiben.

Larissa Schütz