Während Hunde regelmäßige Betreuung brauchen, kommen Katzen meist länger ohne ihre Menschen aus. Kleintiere sind vor allem auf Artgenossen und tägliche Kontrollen angewiesen.

Bonn/Hamburg (dpa) – So gern viele Menschen auch Zeit mit ihren Haustieren verbringen – manchmal müssen Hunde, Katzen oder Kleintiere allein zu Hause bleiben. Doch wie lange ist es eigentlich vertretbar, ein Tier allein zu lassen, wenn man zum Beispiel arbeitet, einen Termin hat oder sogar eine Reise ansteht?

Pauschal lässt sich das nicht sagen, da die Tiere unterschiedliche Bedürfnisse haben: Hunde sind auf regelmäßige Spaziergänge und engen Kontakt zu ihren Menschen angewiesen. Katzen kommen dagegen meist länger allein zurecht. Viele Kleintiere orientieren sich wiederum stärker an ihren Artgenossen als am Menschen. Doch auch sie brauchen Futter und Wasser – und jemanden, der regelmäßig nach ihnen schaut.

Hunde: Alleinbleiben muss trainiert werden

Insbesondere für Hunde ist es oft zunächst eine Herausforderung, allein zu Hause zu bleiben. «Hunde sind sehr soziale Lebewesen, die am liebsten den ganzen Tag mit ihrem Sozialpartner Mensch verbringen möchten», sagt Lea Schmitz vom Deutschen Tierschutzbund.

Bevor ein Hund allein zu Hause bleibt, sollte er sich ausreichend bewegt haben und ausgelastet sein. Ein erwachsener, gesunder Hund, der an das Alleinsein gewöhnt ist, sollte grundsätzlich nicht länger als fünf Stunden am Stück allein bleiben. Spätestens dann müsse er die Möglichkeit bekommen, nach draußen zu gehen und sein Geschäft zu verrichten, so Schmitz. Welpen sowie ältere und kranke Tiere müssen meist häufiger nach draußen.

Alleinbleiben lässt sich schrittweise trainieren. «Wichtig ist, einen Hund, der das Alleinsein nicht gewöhnt ist, behutsam daran heranzuführen und die Dauer der eigenen Abwesenheit nur langsam zu erhöhen», sagt Schmitz. Dabei müsse sich das Tier jederzeit wohlfühlen. Mit einem gut aufgebauten Training lernen die meisten Hunde, für eine gewisse Zeit entspannt allein zu bleiben.

Ist man länger als fünf Stunden abwesend, sollte man sich um eine Betreuung kümmern. «Hunde können sowohl beim Tiersitter zu Hause oder im eigenen Heim betreut werden», sagt Schmitz. Auch Tierpensionen oder Hundetagesstätten könnten eine Option sein, etwa für Urlaube, bei Krankheiten oder Dienstreisen. Die Voraussetzung ist, dass der Hund mit der Betreuung vertraut ist und sich dort wohlfühlt.

Katzen: Ein Arbeitstag allein ist meist kein Problem

Katzen kommen oft länger ohne ihre Menschen aus. «Gesunde, erwachsene Katzen können durchaus einige Stunden oder auch einen Arbeitstag allein zu Hause bleiben», sagt Schmitz. Wie gut eine Katze damit zurechtkomme, hänge auch vom Charakter, dem Alter und dem Gesundheitszustand ab. Manche Katzen profitieren zudem von einem Artgenossen, sofern sich die Tiere gut verstehen.

Wichtig ist, dass die Tiere ausreichend mit Futter und Wasser versorgt sind und eine Katzentoilette haben. Freigänger sollten über eine Katzenklappe nach draußen gelangen können. Bei längerer Abwesenheit sollte täglich jemand nach den Tieren schauen, sie versorgen und das Katzenklo reinigen.

Auch wenn Katzen oft unabhängig wirken, brauchen sie den Kontakt zu ihren Haltern. Eine längere Abwesenheit kann manche Tiere stressen. Das kann sich etwa darin zeigen, dass sie unsauber werden oder an unerwünschten Stellen kratzen. «Wer sich unsicher ist, wie sich das Tier während der eigenen Abwesenheit verhält, kann sein Verhalten mit einer Kamera in der Wohnung im Blick behalten», rät Schmitz.

Kleintiere: Artgenossen ersetzen keine Betreuung

Bei Kleintieren kommt es besonders darauf an, ob sie mit Artgenossen zusammenleben. Kaninchen, Ratten und Meerschweinchen brauchen unbedingt Gesellschaft ihrer eigenen Art, um sich wohlzufühlen. Auch Mäuse sind soziale Tiere, insbesondere Weibchen. Goldhamster und Chinesische Hamster gelten dagegen als Einzelgänger.

«Ein Mensch kann einem Kleintier nicht das bieten, was Artgenossen können», sagt Martina Hasselberg, Heimtier-Expertin bei der Tierschutzorganisation Vier Pfoten. Dazu zählen etwa soziale Kommunikation, Fellpflege, artgerechtes Spielen und gemeinsames Schlafen.

Eine vorübergehende Abwesenheit des Menschen sei deshalb bei gesunden Tieren grundsätzlich möglich, sofern sie in dieser Zeit gut versorgt werden. «Entscheidend ist nicht allein die Dauer der Abwesenheit, sondern ob die Tiere jederzeit Zugang zu geeignetem Futter und Trinkwasser haben», sagt Hasselberg. Außerdem müsse jemand regelmäßig nach ihnen schauen.

Futter und Wasser allein reichen nicht aus

Aus tiermedizinischer Sicht sollten grundsätzlich alle Kleintiere täglich kontrolliert werden. Besonders wichtig sei das bei Kaninchen, die Krankheiten und Verletzungen oft lange verbergen, sagt Hasselberg. Auch kranke und alte Tiere oder Tiere mit Handicap benötigen oft mehr Aufsicht, wenn sie zum Beispiel regelmäßig Medikamente benötigen.

Es reicht deshalb nicht aus, nur Futter und Wasser bereitzustellen, wenn man länger unterwegs ist. Näpfe können umkippen, Trinkflaschen verstopfen oder auslaufen. Auch Hitze, Unterkühlung oder Verletzungen können den Tieren unbemerkt zu schaffen machen. «Ein Artgenosse kann Einsamkeit entgegenwirken und Langeweile mindern», sagt Hasselber. «Er kann aber nicht plötzlich auftretende Erkrankungen erkennen, bei Verletzungen helfen oder Medikamente geben.»