Wie kalt darf es an Ihrem Arbeitsplatz werden?

Frieren am Arbeitsplatz? Das darf nicht sein. Welche Rechte Arbeitnehmende bei Kälte haben - ob im Büro, in Werkhallen oder im Freien. Und was zu tun ist, wenn der Arbeitgeber versagt.

Berlin (dpa/tmn) – Unangenehme Zugluft oder eine zu niedrig eingestellte Heizung: Das kann schnell dazu führen, dass Beschäftigte am Arbeitsplatz frieren. Dadurch sind sie oftmals nicht oder nicht hinreichend leistungsfähig. Und Kälte gefährdet nicht zuletzt die Gesundheit. Doch hinnehmen müssen Arbeitnehmende Minustemperaturen und Zugluft im Job nicht.

«Der Arbeitgeber ist verpflichtet dafür zu sorgen, dass Arbeitsräume bestimmte Mindesttemperaturen haben», sagt Daniel Stach, Verbandsjurist bei der Gewerkschaft ver.di in Berlin. Geregelt ist dies in der Arbeitsstättenverordnung, die die Regelungen des Arbeitsschutzgesetzes präzisiert.

Demnach müssen Arbeitgeber für eine gesundheitlich zuträgliche Raumtemperatur sorgen und dabei die Arbeitsverfahren und die physischen Belastungen der Beschäftigten berücksichtigen. Das bedeutet: «Alle, die körperlich schwer arbeiten, benötigen eine andere Temperatur als jene, die im Büro am Schreibtisch sitzen», sagt Kersten Bux von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA).

Welche Mindesttemperaturen gelten

Bei körperlich leichter und überwiegend sitzender Tätigkeit muss nach Angaben von Bux die Raumtemperatur im Büro bei mindestens 20 Grad Celsius liegen, auch wenn viele Beschäftigte im Winter eine Raumtemperatur von 22 Grad Celsius als angenehmer empfinden. Die Arbeit am PC gilt als leichte und überwiegend sitzende Tätigkeit.

Ebenfalls eine Mindest-Raumtemperatur von 20 Grad Celsius ist laut Stach für alle anderen sitzenden Tätigkeiten vorgegeben – etwa im Einzelhandel oder Theater an der Kasse, am Schalter einer Bank- oder Postfiliale sowie am Empfang in Pflegeeinrichtungen. «Selbst in Fabrik- und Werkhallen ist die Mindesttemperatur von 20 Grad Celsius zwingend einzuhalten, soweit es sich überwiegend um körperlich leichte Arbeit im Sitzen handelt», sagt Stach.

Weitere Mindesttemperaturen:

- Für körperlich leichte Tätigkeit überwiegend im Stehen oder Gehen – etwa jemand, der oder die in einer Firma Briefe und Pakete an einem hohen Packtisch öffnet und sortiert – beträgt die Mindesttemperatur laut Bux 19 Grad Celsius.

- Für mittelschwere und überwiegend sitzende Tätigkeit – etwa als Beschäftigter in der Materialverwaltung eines Unternehmens – liegt die Mindesttemperatur ebenfalls bei 19 Grad Celsius.

- Für mittelschwere Tätigkeit überwiegend im Stehen oder Gehen etwa als Krankenpflegerin ist eine Mindesttemperatur von 17 Grad Celsius Vorgabe.

- Für körperlich schwere Tätigkeit etwa im Möbel- und Paketlager beträgt die Mindesttemperatur 12 Grad Celsius.

«In Pausen-, Bereitschafts-, Sanitär-, Kantinen- und Erste-Hilfe-Räumen muss während der Nutzungsdauer eine Lufttemperatur von mindestens 21 Grad Celsius herrschen», sagt Stach.

Heizung instand setzen und mobile Heizgeräte parat stellen

Sinkt die Raumtemperatur unter die vorgeschriebenen Werte, muss der Arbeitgeber gegensteuern. Denn Mitarbeitende dürfen keinesfalls frieren. «Das heißt also, die Heizung bei Mängeln instand setzen lassen und in der Zwischenzeit zum Beispiel mobile Heizgeräte aufstellen», sagt Bux.

Auch Zugluft am Arbeitsplatz ist laut Bux nicht zumutbar. Arbeitgeber sind auch hier verpflichtet, so schnell wie möglich für Abhilfe zu sorgen und etwa Fenster abdichten oder die Luftauslässe der Raumlüftung einstellen zu lassen.

Schutzmaßnahmen bei Arbeit im Freien

«Bei Arbeiten im Winter im Freien – etwa auf Baustellen – muss der Arbeitgeber zwingend vor Ort eine Gefährdungsbeurteilung durchführen», sagt Bux. Nur so könne er gesundheitliche Risiken durch niedrige Temperaturen rechtzeitig erkennen und abwenden. «Bereits bei Arbeiten bei plus fünf Grad Celsius und niedriger ist im Außenbereich von einer Gesundheitsgefährdung durch Kälte auszugehen», so Bux.

Ihm zufolge sind generell drei Kältestufen zu unterscheiden: Stufe 1 reicht von plus fünf bis minus fünf Grad Celsius, Stufe 2 von minus fünf bis minus 20 Grad Celsius und Stufe 3 sind Temperaturen unter minus 20 Grad Celsius. Vor allem ab Kältestufe 2 und bei stärkerem Wind sollte der Arbeitgeber die Dauer der Arbeitseinheiten verkürzen und Aufwärmzeiten festlegen. «Weitere Maßnahmen sind zu ergreifen – vor allem die Verwendung von Kälteschutzkleidung – um eine Gefährdung durch Kälte zu vermeiden», sagt Bux.

Von der Heizmatte bis hin zur Aufwärmzeit

Zum Schutz der Beschäftigten kommt laut Stach das sogenannte TOP-Prinzip zur Anwendung. Die drei Buchstaben stehen für technisch, organisatorisch und personenbezogen. Zuerst sind technische arbeitsplatzbezogene Maßnahmen zu treffen. «Dazu gehören beispielsweise Wärmestrahlungsheizungen, Heizmatten und beheizbare Fahrzeugkabinen», so Stach.

Hilft das nicht weiter, sind zweitens organisatorische Maßnahmen wie etwa Aufwärmzeiten festzulegen. «Als letztes Mittel hat der Arbeitgeber personenbezogene Maßnahmen zu ergreifen, indem er zum Beispiel für geeignete Kleidung sorgt», sagt Stach.

Egal, ob im Büro, in der Werkhalle oder im Freien: Sind am Arbeitsplatz vorgegebene Mindesttemperaturen nicht gegeben, sollten Beschäftigte umgehend handeln, rät Gewerkschaftsjurist Stach. Das heißt: So schnell wie möglich Vorgesetzte und Betriebsrat kontaktieren. Schließlich geht es darum, nicht die eigene Gesundheit und die von Kolleginnen und Kollegen aufs Spiel zu setzen.