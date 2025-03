Wie «der junge Lothar»: Matthäus lobt Bayerns Goretzka

München/Leverkusen (dpa) – Deutschlands Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ist von Leon Goretzkas Kampfgeist beim FC Bayern München schwer beeindruckt. Von der Spielweise her erinnere ihn der 30-Jährige zudem an seine eigene Zeit als aktiver Fußball-Profi, erklärte Matthäus in seiner Sky-Kolumne.

«Ich habe die Kritik an Goretzka nie verstanden und war immer auf seiner Seite. Ich habe schon häufig gesagt, dass er der Bundesliga-Spieler ist, der mir am nächsten kommt», schrieb Matthäus. «Ich verfolge Leon seit zehn Jahren und er hat mich damals schon an den jungen Lothar erinnert. Box-to-Box zu spielen, war auch immer mein Auftrag über die gesamte Karriere hinweg.»

Matthäus lobt Goretzkas Mentalität

Er freue sich für Goretzka, der zu Saisonbeginn Verkaufskandidat war und sich inzwischen wieder zu einem Leistungsträger der Münchner entwickelt hat, meinte Matthäus. Als Bayern-Fan könne man stolz auf Goretzka sein.

«Er wurde öffentlich abgeschoben, aber er hat weitergekämpft und sich durchgebissen. Das zeigt nicht nur, was er für ein Fußballer ist, sondern auch, was er für ein Mensch ist, welche Mentalität er mitbringt», meinte der Weltmeister von 1990 weiter. «Er hat jedem gezeigt, was für ein wichtiger Spieler er für Bayern sein kann. Nicht nur in dieser Saison, auch in der Zukunft.»

Goretzka freute sich über das Lob des 63-Jährigen, als er vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Bayer Leverkusen an diesem Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) darauf angesprochen wurde. Der Vertrag des 57-maligen Nationalspielers in München läuft noch bis 2026. Über seine Zukunft mache er sich derzeit aber keine Gedanken, erklärte Goretzka.