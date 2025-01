Wie Chemnitz in sein Kulturhauptstadtjahr startet

Der Countdown läuft: Mit einem großen Fest in der Innenstadt will Chemnitz am Samstag das Jahr als Kulturhauptstadt Europas 2025 offiziell einläuten. Was erwartet die Besucher?

Chemnitz (dpa) – Mit einer großen Show am Marx-Monument eröffnet Chemnitz am Samstag (18. Januar) das Jahr als Kulturhauptstadt Europas. Dazu werden in der Stadt neben prominenten Gästen Zehntausende Besucher erwartet. Auch Rechtsextreme wollen die überregionale Aufmerksamkeit für ihre Zwecke nutzen und haben einen Aufzug geplant. Der stößt auf Widerspruch.

Was wird zur Eröffnung geboten?

Die große Eröffnungsshow steigt am Samstagabend am Marx-Monument – dem wohl bekanntesten Wahrzeichen von Chemnitz, das zu DDR-Zeiten Karl-Marx-Stadt hieß. Die im Volksmund «Nischel» genannte, 40 Tonnen schwere Büste wurde einst vom russischen Bildhauer Lew Kerbel geschaffen.

Schon am Nachmittag gibt es auf drei Bühnen in der Stadt verschiedene Programme sowie eine «Küche der Nationen». Dort können Besucher den Angaben zufolge die kulinarische Vielfalt der Stadt entdecken. Derweil stellen sich viele Kulturhauptstadtprojekte in der Stadthalle vor.

Um 16.00 Uhr ist ein Festakt im Opernhaus geplant. Ausklingen soll der Eröffnungstag mit verschiedenen Partys in den Clubs der Stadt.

Welche Künstler kommen nach Chemnitz?

Zum genauen Programm und den Künstlern der Eröffnungsshow hüllen sich die Verantwortlichen in Schweigen. Sie wollen die Besucher überraschen. Bekannt ist, wer auf den Innenstadtbühnen am Nachmittag auftreten soll. So stehen der Schauspieler Alexander Scheer und der Regisseur Andreas Dresen gemeinsam als Sänger samt Band auf der Bühne. Auch der argentinische Bandoneon-Musiker Omar Massa, die Popsängerin Dilla sowie die «Tanzenden Nachbarn» – ein Chemnitzer Tanzprojekt für Menschen über 60 – treten auf.

Außerdem sollen bei einer Aktion unter dem Titel «Mitziehen» 120 Freiwillige in mehreren Teams eine historische Dampflokomotive durch die Innenstadt ziehen. Dies soll für kollektives Anpacken stehen, aber auch auf die Industriegeschichte von Chemnitz verweisen. Zudem soll es nach der Eröffnungsshow einen Rave zum Rathaus geben.

Was passiert beim Festakt?

Zum Festakt im Opernhaus werden rund 700 geladene Gäste aus Politik, Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft erwartet. Dazu gehören Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskulturstaatsministerin Claudia Roth (Bündnis 90/Grüne), Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sowie der EU-Kommissar für Kultur, Glenn Micallef. Dort soll der Melina-Mercouri-Preis an die Stadt übergeben werden. Er wird von der EU-Kommission verliehen und ist mit 1,5 Millionen Euro dotiert. Die Veranstaltung wird den Angaben nach live im MDR-Fernsehen übertragen.

Wie viele Besucher werden zur Eröffnung erwartet?

Die Verantwortlichen rechnen mit 70.000 bis 100.000 Besuchern.

Wie komme ich zur Eröffnung?

Der Einlass zur Eröffnungsshow beginnt 17.00 Uhr. In der Innenstadt sind wegen der zahlreichen Veranstaltungen etliche Straßen gesperrt. Die Stadt empfiehlt Besuchern, kostenfreie Park-&-Ride-Parkplätze zu nutzen und per Straßenbahn oder Bus in die Stadt zu fahren. Zudem gibt es zusätzliche Züge von und nach Chemnitz. Das Areal am Marx-Monument ist gut zehn Minuten zu Fuß vom Hauptbahnhof entfernt.

Stimmt es, dass am Eröffnungstag Rechtsextreme in der Stadt demonstrieren?

Nach Angaben der Stadt sind am Eröffnungstag mehrere Demonstrationen angemeldet. Dazu zählt eine Kundgebung samt Aufzug der rechtsextremen Freien Sachsen, die mit bis zu 2.000 Teilnehmern rechnen. Derweil ruft der Deutsche Gewerkschaftsbund unter dem Titel «Wir sind mehr! Wir sind viele!» ebenfalls zu einer Demo auf, um den «Nazi-Aufmarsch» zu verhindern. Dazu sind bis zu 5.000 Teilnehmer angemeldet.

Eröffnungsprogramm

Programm Kulturhauptstadtjahr in Chemnitz

Informationen zur An- und Abreise

Übersicht zu Sperrungen in der Innenstadt