Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp für Ketchupfreunde kurz vorm Durchdrehen hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.

Berlin (dpa/tmn) – Schütteln, klopfen, einmal fest auf den Tisch hauen? Wenn es darum geht, die Reste aus einer Ketchup-Flasche zu bekommen, hat jeder seine eigene Methode. Doch mit einem Trick soll es ganz einfach gehen, verspricht ein Hack.

Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. Kommt kein Ketchup mehr aus der Flasche, soll es helfen, sie einige Male im Kreis zu schleudern. Dabei kommt es allerdings auf die richtige Technik an.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Schleuder-Tipp in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht – oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Die Ketchup-Flasche mit einer Hand am Flaschenboden festhalten. Den Arm nach vorn ausstrecken und die Flasche aus der Schulter heraus in großen Kreisen dicht am Körper ein paarmal schnell rotieren lassen.

Fazit: Nach etwa zehn «Runden» ist ein Großteil des Ketchups in Richtung Flaschenöffnung gerutscht. Ein paar hartnäckige Reste bleiben allerdings trotzdem zurück. Dann einfach einen kleinen Schluck Wasser in die Flasche geben, verschließen und gut schütteln – dieser Rest lässt sich zum Beispiel noch für eine Soße nutzen.