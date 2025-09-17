Warm, kälter, nass, trocken: Das Wetter ist gerade ordentlich in Bewegung. Wer darunter leidet, ist nicht allein - und kann häufig aktiv etwas gegen die Auswirkungen des Wetterumschwungs unternehmen.

Hamburg (dpa/tmn) – Regen, Sonne, kalt, Böen, warm, wieder Regen, Sonne – wenn das Wetter und die Temperaturen sich schnell abwechseln, hat das für viele Auswirkungen auf den Körper. Das nennt man dann Wetterfühligkeit. Und das ist keine Einbildung.

Konkret sind es rasch fallende oder steigende Temperaturen und Änderungen im Luftdruck oder der Luftfeuchtigkeit, die den Körper überfordern können. «All das hat Auswirkungen auf unser Wohlbefinden, unsere Stimmung und unsere Leistungsfähigkeit», sagt Prof. Martin Scherer, Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE). Die Folgen: zum Beispiel Kreislaufprobleme, Schwindelgefühle oder ein generelles Unwohlsein.

Simpel, aber meist wirksam: Raus an die Luft und bewegen

Halten die Probleme über einen längeren Zeitraum an, können Hausarzt oder Hausärztin einen Blick drauf werfen. «Wir vermuten, dass sich die Witterungsverhältnisse auf das vegetative Nervensystem auswirken und daher zu Symptomen führen können», sagt Scherer.

Während Temperaturschwankungen für einige kein Problem darstellen, braucht der Körper anderer Menschen manchmal etwas länger, um sich anzupassen. Mögliche Gründe laut Scherer: persönliche Faktoren wie Stress oder die Arbeitsbedingungen. Arbeitet man zum Beispiel im Büro, sitzt man meist lange drinnen. Das heißt auch: weniger Bewegung und weniger Zeit an der frischen Luft. Dabei ist genau das ein Tipp, um dem Phänomen entgegenzuwirken.

Denn tägliche Spaziergänge bei egal welchem Wetter können helfen, rät Martin Scherer. So kann sich der Körper besser an Temperaturwechsel gewöhnen – und steckt sie tendenziell besser weg.

Aber Vorsicht: Niedrige Temperaturen und trockene Luft können das Immunsystem auch schwächen. Die Schleimhäute trocknen aus – und das macht anfälliger für Krankheitserreger.

Wetterfühlig? Da gibt's auch was vom Deutschen Wetterdienst

Praktisch: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) bietet auf seiner Website Gefahrenindizes für Wetterfühligkeit auf einer übersichtlichen Deutschlandkarte an.

Hier kann man sich die aktuellen Einflüsse für den heutigen Tag und die nähere Zukunft anzeigen lassen. Die Karte bietet per Filtereinstellung auch Informationen über mögliche Auswirkungen auf das allgemeine Befinden, asthmatische Krankheiten, sowie rheumatische und Herz-Kreislauf-Beschwerden.

Mit einer einfachen Farbskala liefert sie auch eine Einschätzung, ob das vorausgesagte Wetter positiven oder negativen Einfluss auf die Gesundheit wetterfühliger Menschen hat – oder ob es keinen Einfluss hat.

DWD – Wetterfühligkeitskarte