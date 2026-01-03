Wespe stört Ablauf bei Finale der Darts-WM

Die in Darts-Kreisen berühmte Ally-Pally-Wespe ist zurück: Im Finale fliegt sie rund um die Bühne herum - und verfolgt Titelverteidiger Luke Littler.

London (dpa) – Die berühmte Ally-Pally-Wespe hat sich pünktlich zum Finale der Darts-Weltmeisterschaft in London zurückgemeldet. Beim Endspiel zwischen dem Engländer Luke Littler und dem Niederländer Gian van Veen flog die Wespe während des fünften Satzes auf die Bühne und schwirrte für längere Zeit um Titelverteidiger Littler herum. Dieser musste seine Wurfbewegung kurzzeitig unterbrechen und wirkte leicht genervt.

Mehrere Vorfälle während der WM

Die Fans reagierten mit Humor und widmeten der Wespe im Alexandra Palace direkt einen eigenen Gesang. Während des seit 11. Dezember laufenden WM-Turniers gab es immer wieder Berührungen zwischen den Profis auf der Bühne und der Wespe, die fast schon traditionell in der Eventlocation im Norden Londons schwirrt.

Lourence Ilagan von den Philippinen flüchtete auf der Bühne vor dem Insekt und stieß einen spitzen Schrei aus. Ross Smith machte mit der Wespe ebenfalls Bekanntschaft. Auch Sebastian Bialecki verlor für einen Moment den Fokus, nachdem sich das Tier kurzzeitig auf seinem Kragen niedergelassen hatte. Beim Kenianer David Munyua saß sie kurzzeitig sogar auf dem Gesicht.