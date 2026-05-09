Bulgur, Riesenbohnen und frische Kräuter: Dieser Salat bringt Frühlingslaune auf den Teller – und ist perfekt fürs Grillen. Food-Bloggerin Doreen Hassek erklärt, wie er einfach und schnell gelingt.

Berlin (dpa/tmn) – Wenn heiße Suppen für mich nach Winter schmecken, dann schmecken für mich Salate nach Frühling. Frisch und saftig, mit kräftigen Farben. Und da der Frühling in vollem Gange ist und ich auch schon die bevorstehende Grillsaison fest im Blick habe, entsteht in meiner Küche gerade ein Salat nach dem anderen.

Ich liebe es die verschiedenen Zutaten immer wieder neu zu kombinieren. Es ist, wie ein Lied zu komponieren, mit einer begrenzten Anzahl an Noten, aber immer wieder eine neue Melodie entstehen zu lassen. Also lasst uns mixen, was das Zeug hält. Heute stelle ich Euch meinen gelungenen Bulgursalat vor. Einfach lecker!

Zutaten für 4 – 6 Personen

200 g Bulgur

400 ml Gemüsebrühe

1 kleine Dose weiße Riesenbohnen

1 rote Zwiebel

1 Bund Petersilie

1 Bund Minze

1/2 Glas Ajvar, scharf oder mild je nach Geschmack

1 EL Tomatenmark

1 EL Olivenöl

den Saft einer halben Zitrone

Salz und Pfeffer

1 Limette

Zubereitung

Die Gemüsebrühe in einem Topf zum Kochen bringen. Den Bulgur dazugeben und kurz umrühren. Dann den Herd ausschalten, den Topf aber mit geschlossenem Deckel darauf stehen lassen, um die Restwärme zu nutzen. Den Bulgur 10 – 15 min ausquellen lassen, bis er die Flüssigkeit aufgenommen hat. Im Anschluss mit einer Gabel auflockern. Die Bohnen in ein Sieb geben und unter fließendem Wasser abspülen. Die Zwiebel putzen und in dünne halbe Ringe schneiden. Die Petersilie und die Minze waschen und nicht zu fein hacken. Nun alle Zutaten in einer großen Schüssel zusammenführen und vermengen. Die Limette waschen und in Spalten schneiden, sodass der Salat damit dekoriert und serviert werden kann. Das sieht nicht nur schön aus, sondern so kann jeder seinen Salat noch einmal individuell abschmecken. Guten Appetit.

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