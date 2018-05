Richter: Bewährung schreckt Täter nicht ab

Reichen die geltenden gesetzlichen Vorgaben aus, um potenzielle Einbrecher von der Begehung einer Straftat abzuschrecken? Unsere Zeitung hat mit einem Experten gesprochen.

„Manchmal denke ich, dass der Angeklagte innerlich lacht, wenn er dann mit einer Bewährungsstrafe nach Hause geht", sagt Richter Hans Helmut Strüder. Foto: Sascha Ditscher

Für Richter Hans Helmut Strüder, der seit annähernd 33 Jahren als Straf- und Ermittlungsrichter am Amtsgericht in Westerburg tätig ist, ist dies zumindest fraglich. Warum er dieser Meinung ist, erklärt er im Interview mit unserer Zeitung.

Welche Strafen sieht das Strafgesetzbuch für Wohnungseinbrüche vor?

Beim schweren Diebstahl ist grundsätzlich eine Mindeststrafe von drei Monaten vorgesehen. Bei einer weiteren Qualifizierung, wozu unter anderem die Wohnungseinbrüche zählen, hält der Gesetzgeber einen Strafrahmen von einem halben Jahr bis zu zehn Jahren bereit. Die Strafe ist hier schon deshalb höher anzusetzen, weil das Gefahrenpotenzial für die betroffenen Wohnungs- und Hauseigentümer größer ist.

Glauben Sie, dass dieses Mindestmaß zur Abschreckung ausreichend ist?

Meines Erachtens nicht. Wenn ein Einbrecher zuvor nicht erwischt worden ist und nur in einem Fall verurteilt wird, bekommt er in der Regel noch eine Bewährung. Für einen Einbrecher ist dies in keiner Weise eine echte Abschreckung. Es müssten schon viele Fälle zusammenkommen, um ihn ins Gefängnis zu bringen. Bei einer Strafe von bis zu einem Jahr erhält grundsätzlich jeder Straftäter, sofern er nicht unter laufender Bewährung steht, seine Bewährungschance. Erst ab einem Strafrahmen von einem Jahr müssen besondere Voraussetzungen erfüllt sein, um den Täter bewährungswürdig zu machen. Bei einer Mindeststrafe von einem halben Jahr für Wohnungseinbrüche kommt man, wenn der Täter erstmals ertappt wird, im Strafmaß kaum über ein Jahr Freiheitsstrafe. Manchmal denke ich, dass der Angeklagte innerlich lacht, wenn er dann mit einer Bewährungsstrafe nach Hause geht.

Wie stellt sich nach Ihren Erfahrungen die Situation bei den Wohnungseinbrüchen in Ihrem Zuständigkeitsbereich dar? Landen solche Fälle regelmäßig oder eher sporadisch auf Ihrem Tisch?

Es kommen schon ständig Fälle vor, die recht unterschiedlich gelagert sind. Oftmals handelt es sich um Beschaffungskriminalität. Wenn man weiß, dass ein Gramm Heroin 50 Euro kostet und ein Durchschnittsjunkie, der Hartz-IV-Empfänger ist, ein Gramm, manchmal aber auch zwei oder mehr am Tag benötigt, der weiß, dass spätestens am dritten eines Monats sein Geld alle ist. Da Drogenabhängige aber jeden Tag ihren Stoff brauchen, müssen sie sich auf irgendeine Weise Geld beschaffen, das geht in aller Regel nur über Diebstähle, qualifizierte Diebstähle wie den Wohnungseinbruch – oder aber sie fangen selbst an mit Drogen zu handeln.

Haben Sie es auch mit ausländischen Diebesbanden zu tun?

Da gab es schon mehrere. Zurzeit ist eine Sache mit Georgiern anhängig. Es handelt sich aber nicht um Einbrüche, sondern um eine Vielzahl von kleineren Diebstählen. Das sind in aller Regel Serientäter. Die waren zuvor schon in Koblenz verurteilt worden, allerdings hatten sie Bewährung erhalten, mit der Begründung, sie seien nicht vorbestraft. Wenn jemand aber erst seit drei oder vier Monaten im Land ist, kann er sich doch nicht darauf berufen, dass er sein Leben lang ein rechtstreues Leben geführt hat. In solchen Fällen sehe ich keinerlei Bewährungswürdigkeit, wenn er erst kurz im Land ist und vor allem durch eine Vielzahl von kriminellen Handlungen auffällt.

Glauben Sie, dass man als Häuslebesitzer im oberen Westerwald, was die Sicherheitslage betrifft, ein eher ruhigeres Dasein führen kann als im unteren Kreisgebiet oder in Autobahnnähe?

Wir werden hier noch vergleichsweise verschont, uns geht es noch relativ gut, obwohl die Fälle auch bei uns zunehmen. Die Tendenz verspricht leider nichts Gutes. Da es aber viele Delikte sind, wird es für Polizei und Justiz immer schwieriger zu ermitteln. Es ist für die Betroffenen immer ärgerlich, wenn sie nach drei Wochen mitgeteilt bekommen: Der Täter konnte nicht ermittelt werden. Dass bei der Justiz auch noch Stellen abgebaut werden, wird die Situation noch verschärfen.

Sind Ihrer Meinung nach in der Gesellschaft Hemmschwellen gefallen, nur weil man etwas haben will, was man sich selbst nicht leisten kann, es aber begehrt?

In einer sich immer mehr entsolidarisierenden Gesellschaft breiten sich alle Diebstahlformen weiter aus. Ein Studentenpärchen aus Bonn sagte mir einmal, „was glauben Sie, was unsere Kommilitonen alles haben – Computer, Auto et cetera“. Das wollten sie auch haben – egal wie. Dafür waren sie bereit, viele Straftaten zu begehen. Diese Bereitschaft wächst immer mehr – und zwar auf vielen Gebieten. Es ist eine Verrohung der Gesellschaft, die auch auf dem Gebiet der Eigentumskriminalität vorhanden ist. Man nimmt immer weniger Rücksicht auf potenzielle Opfer.

Gehen die Täter heute bewusster das Risiko ein, bei einem Einbruch die Eigentümer anzutreffen?

Es gibt leider einige davon. Sie rechnen sich das Risiko aus. So ein Objekt wird ja vorher ausbaldowert. Die Aussicht auf Beute bestimmt ihr Handeln. Zwei alte Leutchen schrecken sie dabei nicht von einem Einbruch ab. Die Vielzahl der Einbrecher, das sind jedoch Leute, die noch im Amateurbereich tätig sind. Sie versuchen in aller Regel, dem Risiko entdeckt zu werden, aus dem Weg zu gehen. Wenn sich Profis und Banden weiter ausbreiten, könnte es bitter werden.

Die Fragen stellte Michael Wenzel