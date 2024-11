Wenn der Stecker feststeckt – Tipp: E-Auto laden

SP-X/Köln. Während des Ladevorgangs verhindert ein Riegel das Herausziehen des Stromkabels aus der Ladebuchse des E-Autos. Nach Beendigung des Stromtankens sollte sich die Blockade automatisch lösen. Doch was ist, wenn das nicht klappt?

Die Verriegelung soll vor allem verhindern, dass der Stecker während des Ladevorgangs herausgezogen wird. In diesem Fall könnte aufgrund der hohen Spannung ein gefährlicher Lichtbogen entstehen. Solange Strom fließt, ist der Stecker daher immer blockiert. Soll er entfernt werden, muss der Ladevorgang beendet werden, entweder an der Säule oder am Fahrzeug. Schickt die Säule weiterhin Strom ans Auto, hilft der Notaus-Knopf oder der Anruf bei der angegebenen Nummer der Betreiber-Hotline.

Bei manchen Autos muss nach der Beendigung des Ladevorgangs zusätzlich ein Entriegelungs-Knopf am Funkschlüssel, im Cockpit oder in der Ladeklappe gedrückt werden. Klappt das nicht auf Anhieb, kann man zunächst versuchen, das Auto über die Fernbedienung mehrfach auf- und abzuschließen. In vielen Fällen entriegelt dann auch die Steckverbindung. Helfen kann dabei auch, wenn man mit der Hand das Ladekabel anhebt – manchmal stört das Eigengewicht des Steckers den Schließmechanismus.

Lässt sich der Stecker immer noch nicht lösen, hilft möglicherweise die mechanische Notentriegelung. Wo sich der Knopf, die Schlaufe oder der Hebel befindet, unterscheidet sich je nach Modell und Hersteller. Wer die Bedienungsanleitung nicht zur Hand hat, sollte unter der Motorhaube, im Türrahmen oder im Kofferraum suchen.

Holger Holzer/SP-X