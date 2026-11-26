Die Skisaison steht in den Startlöchern und viele Alpenskigebiete haben aufgerüstet. Bahnen wurden neu gebaut oder sind innerhalb eines Tals umgezogen. Worauf sich Wintersportler freuen können.

Salzburg/Innsbruck (dpa/tmn) – Vom Salzburger Land bis ins Schweizer Wallis und vom Mont Blanc in Frankreich bis zum Monte Elmo in Südtirol: In den Alpen sind für diesen Winter Hunderte Millionen Euro in den Neubau oder die Erneuerung von Anlagen geflossen. Das Ziel: mehr Menschen bequemer und schneller hinauf auf den Berg bringen. Diese 13 Anlagen stechen heraus.

1. Gipfelgondel in Kärnten

Im Skigebiet Gerlitzen Alpe fährt diesen Winter eine neue Kabinenbahn zum Gipfel auf 1.911 Meter. Die Bahn mit 82 Zehner-Kabinen kann 4.000 Personen pro Stunde auf den Berg bringen und ist laut Betreibern die «leistungsstärkste Seilbahn Kärntens». Sie wurde zwischen April und Oktober dieses Jahres für 22 Millionen Euro hochgezogen.

2. Doppelte Kapazität im Kleinwalsertal

Mehr als 60 Jahre war die Walmendingerhornbahn in Betrieb – nun weicht sie einem Neubau. Die bodentief verglasten neuen Kabinen fassen mit 80 Personen doppelt so viel wie bisher und sind barrierefrei konzipiert. Für Oberstdorf und das Kleinwalsertal ist das wie ein Weihnachtsgeschenk: Die Eröffnung ist für den 24. Dezember geplant. Preis: rund 26 Millionen Euro.

3. Kein Nadelöhr mehr in den Kitzbüheler Alpen

Im Skigebiet von St. Johann in Tirol eröffnet die Jodlalmbahn. Die Zehner-Gondelbahn ersetzt einen Doppelsessellift, der laut den Betreibern bisher als Nadelöhr galt. Durch eine neue Trassenführung führt sie direkt zum 1.603 Meter hohen Harschbichl. Ein Plus vor allem auch für Familien: Denn Kinder konnten den bisherigen Sessellift nicht alleine fahren. Dafür wurden auch hier 22 Millionen Euro in die Hand genommen.

4. Im Achter zur Sisi-Kapelle

Auf der Schmittenhöhe geht es künftig schneller und komfortabler auf die Bergstation mit der Sisi-Kapelle auf 1.964 Metern. Die Kapelle wurde 1904 auf den Hausberg von Zell am See in Gedenken an Kaiserin Elisabeth errichtet, die den Gipfel einst auch selbst bestiegen hat.

Die neu errichtete Kapellenbahn hat Sessel für bis zu acht Personen, Sitzheizung, Wetterschutzhauben und hat einen komfortablen, langsamen Einstieg. Sie fährt wesentlich schneller den Berg hinauf als ihre Vorgängerin, die nicht etwa verschrottet, sondern in Rumänien neu aufgebaut wird.

5. Seilbahnumzug im Paznauntal

Im Tiroler Skigebiet Galtür wird eine Sechser-Sesselbahn aufgebaut, die manchen regelmäßigen Besuchern der Region bekannt vorkommen könnte. Es ist die bisherige Höllkarbahn aus Ischgl, weiter unten im Tal gelegen. Sie wurde demontiert, generalüberholt, technisch angepasst und in Galtür neu aufgebaut.

In Ischgl indes geht an der Stelle die neue Höllkarbahn mit Achter-Sesseln in Betrieb: Pünktlich zum Saisonstart und mit Sitzheizung, aber vorerst noch ohne Wetterschutzhauben. Begründung der Betreiber: Im Probebetrieb haben die Sessel mit Hauben unerwartete Schwingungen gezeigt. Bei bestimmten Windbedingungen könnten sie für Fahrgäste unangenehm schaukeln.

6. Neue Zeitrechnung um Salzburger Land

In Wagrain im Salzburger Land ersetzt eine einzige Gondelbahn gleich drei Anlagen: Die neue Grafenbergbahn hat 120 Zehner-Kabinen und fährt in zehn Minuten von der Talstation auf 860 Meter auf den Berg auf rund 1.700 Meter. Laut den Betreibern markiert sie eine «neue Zeitrechnung» – die um die 40 Millionen Euro gekostet hat.

7. Schöner pendeln in Tirol

In elf Minuten überwindet die neue Venetbahn in Zams 1.430 Höhenmeter – die Pendelbahn auf den Krahberg (2.212 Meter) wurde erneut. Die neuen Kabinen bieten künftig 60 statt bisher 44 Personen Platz, die Talstation wurde barrierefrei umgestaltet.

Mit elf Kilometer Pisten ist das Skigebiet im Tiroler Oberland eher ein Alpen-Kleinod. Schätzungsweise 15 Millionen Euro hat das Projekt gekostet.

8. Neue Doppeldecker in der Schweiz

Visionär war die Doppelstockbahn im Schweizer Zollfreiörtchen Samnaun, als sie 1995 als erste Bahn ihrer Art in Betrieb ging. Im Sommer wurden die beiden Gondeln mit dem enormen Fassungsvermögen von 180 Personen nach mehr als 30 Jahren Einsatz ausgetauscht. Auch die Seilbahnsteuerung wurde erneuert. Künftig fahren im edlen Schwarz gehaltene Kabinen zur Silvretta Arena, dem grenzüberschreitenden Großskigebiet, das sich Samnaun mit Ischgl teilt.

9. Lückenschluss in Verbier

Im Großskigebiet 4Vallées im Wallis wird eine wichtige Verbindung fertig. Die neue Bergbahn zwischen den Gebieten Verbier-Ruinettes und Savoleyres-La Tzoumaz besteht aus zwei Teilen – im oberen Bereich, der schon vergangenen Winter in Betrieb genommen wurde, fahren Kabinen und Sessellifte im Wechsel, sodass man seine Skier wahlweise dranlässt und direkt losfährt am Gipfel oder sie abschnallt und sich in die wärmere Kabine setzt.

Im – diesen Winter ganz neuen – unteren Abschnitt der zweiteiligen Bahn fahren hingegen nur Gondeln und bringen Skifahrer sicher über ein Lawinengefahrgebiet.

10. Mehrere Neuheiten am Kronplatz

Das Südtiroler Skigebiet rüstet kräftig auf. An zentraler Stelle wird ein neuer Sessellift mit beheizten Achter-Sitzen in Betrieb genommen. Die Dolomiti-Seilbahn befördert bis zu 3.000 Personen pro Stunde bis knapp unter den Gipfel. Runderneuert wurde die Kabinenbahn Kronplatz, die vom Tal bis auf den Gipfel auf knapp 2.300 Meter führt – durch die Verlegung der Mittelstation gibt es zudem eine neue Piste zum Befahren. Ebenfalls neu sind die Gondeln der Ruis-Bahn. Sie fahren nun 15 Prozent schneller.

Im Verbund Dolomiti Superski, zu dem der Kronplatz zählt, wurden insgesamt rund 100 Millionen Euro in neue Anlagen und Pisten investiert.

11. Schneller auf den Helm

Mehr Wintersportler schneller auf den Berg bringen: Dieses Ziel verfolgt auch das Dolomiten-Skigebiet 3 Zinnen. Deshalb wurde die alte Helmissimo-Seilbahn aus dem Jahr 1989 ersetzt: Der Neubau mit 97 Zehner-Kabinen befördert 3.250 statt 1.800 Personen pro Stunde schneller zum Monte Elmo – auf Deutsch: Helm (2.433 Meter). Die parallel verlaufende Abfahrt ist breiter als bisher.

12. Wiederauferstehung im Schatten des Mont Blanc

2018 zerstörte ein Brand große Teile der Seilbahn ins Skigebiet Grands Montets in Chamonix unweit des Mont Blanc. In diesem Winter geht ein erster Abschnitt wieder in Betrieb – vom Dorf Argentière zum Plateau du Lognan auf knapp 2.000 Meter. Nächstes Jahr soll dann auch eine neue Seilbahn bis zum Gipfel auf 3.275 Meter fahren. Wie das Portal «Snowplaza.de» berichtet, kostet das Projekt insgesamt 155 Millionen Euro.

13. Gondeln statt Körbe im Paradiski

Die offenen roten Körbe des Lonzagne-Télépulsé versprühten Retro-Charme: Ungeschützt vor Wind und Wetter beförderten sie bis zu vier Personen vom Dorf Peisey hinauf zum Einstieg des Skigebiets Peisey-Vallandry, das Teil des Verbunds Paradiski ist, zu dem noch die Gebiete La Plagne und Les Arcs zählen.

Seit diesem Winter haben die Retrokörbe aus dem Jahr 1983 ausgedient. An ihrer Stelle fährt die moderne Zehner-Gondelbahn Télévillage, die doppelt so viele Menschen pro Stunde (900) mehr als doppelt so schnell befördert (3 Minuten und 20 Sekunden). Nur ein Flair wie die Körbe, das transportiert sie nicht. Bemerkenswert: Die Mitfahrt in dieser Zubringerbahn ist kostenlos.