Auf den Autobahnen dürfte es am Wochenende meist ruhig bleiben. Doch Baustellen, Vollsperrungen und winterliche Straßen können die Fahrt ausbremsen – wo Autofahrer mehr Geduld haben sollten.

München/Berlin (dpa/tmn) – Die gute Nachricht zuerst: In der Regel erwarten die Autoclubs ACE und ADAC am kommenden Wochenende saisonal bedingt nur wenig Verkehr auf den Autobahnen. Voller verläuft nur – und das ist ganz normal abseits von klassischen Ferienzeiten – der Start in Wochenende am Freitag. Mit dichtem Berufs- und Pendelverkehr vor allem auf den Autobahnen rund um die Ballungsräume ist dann zu rechnen.

Und auch im Bereich von Autobahnbaustellen kann es länger dauern. Die Baustellentätigkeit nimmt laut ADAC zwar ab, trotzdem zählt der Autoclub immerhin noch rund 980 Baustellen.

Geduld ist auch bei geplanten Vollsperrungen am Wochenende gefragt – der ADAC nennt online unter anderem folgende Abschnitte:

A 1 (Osnabrück – Bremen): in beiden Richtungen zwischen Bramsche und Rieste von Freitag (22.00 Uhr) bis Montag (5.00 Uhr).

A 7 (Hannover – Flensburg) im Bereich des Elbtunnels: in beiden Richtungen zwischen Hamburg-Heimfeld und Hamburg-Stellingen von Freitag (22.00 Uhr) bis Montag (5.00 Uhr).

A 46 (Wuppertal – Düsseldorf): zwischen Wuppertal-Elberfeld und Wuppertal-Varresbeck von Freitag (20.00 Uhr) bis Montag (5.00 Uhr).

A 99 (Autobahnring München): in beiden Richtungen zwischen dem Kreuz München-Süd und dem Kreuz München-Ost von Freitag (18.00 Uhr) bis Montag (5.00 Uhr).

Auch auf winterliche Störungen sollten sich Autofahrer einstellen. Diese reichen je nach Region von ersten Bodenfrösten bis hin zu winterlichen Straßen – letzteres vor allem, aber nicht mehr nur im Mittelgebirge oder in den Alpen.

Beide Verkehrsclubs erwarten zwischen Freitag und Sonntag im Großraum München sowie auf folgenden Autobahnen mehr Verkehr und Staus (oft in beiden Richtungen):

A 1 Fehmarn – Hamburg – Bremen – Osnabrück – Dortmund – Köln A 2 Dortmund – Hannover – Braunschweig – Magdeburg A 3 Oberhausen – Köln – Frankfurt – Würzburg – Nürnberg – Passau A 4 Aachen – Köln A 5 Kassel – Frankfurt/Main – Darmstadt – Karlsruhe – Basel A 6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg A 7 Flensburg – Hamburg – Hannover – Kassel und Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte A 8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg A 9 Halle/Leipzig – Nürnberg – München A 10 Berliner Ring A 12 Berliner Ring – Frankfurt/Oder A 45 Hagen – Dortmund A 61 Mönchengladbach – Koblenz A 81 Böblingen – Stuttgart – Heilbronn A 93 Rosenheim – Kiefersfelden A 95 München – Garmisch-Partenkirchen A 99 Autobahnring München

Transitrouten in Österreich: Wo es eng werden könnte

Mit Ausnahme des Berufsverkehrs am Freitag dürfte es im weiteren Wochenendverlauf auf den Autobahnen in Österreich laut ACE überwiegend ruhig bleiben. Auch die Transitstrecken seien in der aktuellen Zwischensaison

nur moderat ausgelastet – allerdings nicht immer und überall. Vor allem im Bereich von Baustellen. Deswegen hält der ADAC die Transitrouten weiterhin für staugefährdet. Das gilt speziell für folgende Routen:

A 1 (Westautobahn)

A 10 (Tauernautobahn)

A 12 (Inntalautobahn)

A 13 (Brennerautobahn von und nach Italien)

In der Schweiz sind vor allem die Transitrouten betroffen

In der Schweiz gibt es eine Belastung vor allem am Freitagnachmittag – der Berufsverkehr. Der ACE schätzt das Verkehrsaufkommen auf den Transitrouten als «weitgehend normal» ein. Der ADAC rechnet mit Staufgefahr auf folgenden Strecken: A 1 (Bern – Zürich – St. Margrethen), A 2 auf der Gotthard-Route, A 3 zwischen Basel, Zürich und Chur sowie A 13 auf der San-Bernardino-Route.