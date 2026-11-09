Auf vielen Autobahnen dürfte es von Freitag bis Sonntag ruhig bleiben. Doch Berufsverkehr, Baustellen und winterliche Straßen können die Fahrt bremsen – welche Strecken besonders betroffen sind.

München/Berlin (dpa/tmn) – Wer am kommenden Wochenende (13. bis 15. November) über die Autobahn ans Ziel will, dürfte in der Regel gut durchkommen. Der Reiseverkehr nimmt immer weiter ab, heißt es von den Autoclubs ACE und ADAC. Größere Staus erwarten sie nicht. Nur der Start ins Wochenende am Freitag könnte mancherorts wieder mehr Geduld erfordern, wenn dichter Berufs- und Pendlerverkehr ab Freitagmittag einsetzt.

Auch im Bereich von Autobahnbaustellen kann es länger dauern. Der ACE rechnet dann abschnittsweise mit zähfließendem Verkehr und kurzen Staus. Geduld ist auch bei geplanten Vollsperrungen gefragt – der ADAC nennt online unter anderem Abschnitte der A 1, A 31 und A 96.

Auch auf witterungsbedingte Störungen sollten sich Autofahrer einstellen. Diese reichen im Herbst je nach Region von ersten Bodenfrösten bis hin zu winterlichen Straßen – letzteres vor allem im Mittelgebirge oder in den Alpen.

Beide Verkehrsclubs erwarten zwischen Freitag und Sonntag im Großraum München sowie auf folgenden Autobahnen mehr Verkehr und Staus (oft in beiden Richtungen):

A 1 Fehmarn – Hamburg – Bremen – Osnabrück – Dortmund – Köln A 2 Dortmund – Hannover – Braunschweig – Magdeburg A 3 Oberhausen – Köln – Frankfurt – Würzburg – Nürnberg – Passau A 4 Aachen – Köln – Olpe sowie Chemnitz – Dresden – Görlitz A 5 Kassel – Frankfurt/Main – Darmstadt – Karlsruhe – Basel A 6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg A 7 Flensburg – Hamburg – Hannover – Kassel und Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte A 8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg A 9 Halle/Leipzig – Nürnberg – München A 12 Berliner Ring – Frankfurt/Oder A 45 Gießen – Hagen – Dortmund A 61 Mönchengladbach – Koblenz A 81 Stuttgart – Singen A 95 München – Garmisch-Partenkirchen A 96 Lindau – München A 99 Autobahnring München

Auch im Ausland wird es ruhiger – Transitrouten bleiben belebt

Zwar wird es auch im benachbarten Ausland laut ADAC immer ruhiger, mit Ausnahme des Freitags wegen des Berufsverkehrs. Zudem bleiben demnach vor allem die Wintersport- und Transitstrecken staugefährdet. Das gilt speziell für folgende Routen:

A 1 (Westautobahn)

A 9 (Pyhrnautobahn)

A 10 (Tauernautobahn)

A 12 (Inntalautobahn)

A 13 (Brennerautobahn von und nach Italien)

B 179 (Fernpass)

In der Schweiz sind vor allem die Transitrouten betroffen

In der Schweiz gibt es eine Belastung vor allem am Freitagnachmittag. Obwohl laut ACE auch auf den Transitrouten «weitgehend normales Verkehrsaufkommen» zu erwarten sei, rechnet der ADAC weiterhin mit Staufgefahr auf folgenden Strecken: A 1 (Bern – Zürich – St. Margrethen), A 2 auf der Gotthard-Route, A 3 zwischen Basel, Zürich und Chur sowie A 13 auf der San-Bernardino-Route.