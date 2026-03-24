Als Frau allein auf Reisen - je nachdem, wo man unterwegs ist, kann das heikel sein. Die Female Travel Safety Map zeigt, in welchen Ländern es für weibliche Reisende besonders gefährlich ist.

Lund (dpa/tmn) – Für viele ist es der Traum von Freiheit: Allein um die Welt reisen und Länder und Leute kennenlernen. Frauen sind allerdings oft besonderen Risiken ausgesetzt, etwa Belästigungen, sexuellen Übergriffen, Einschüchterungen oder geschlechtsspezifischer Diskriminierung.

29 Länder sind hochriskant

Folgende Länder sind laut der Female Travel Safety Map 2026 Hochrisikogebiete für weibliche Reisende:

Amerika: Brasilien, Mexiko, Haiti, Honduras

Asien-Pazifik-Region: Afghanistan, Myanmar, Papua-Neuguinea, Pakistan, Osttimor

Subsahara-Afrika: Burundi, Zentralafrikanische Republik, Republik Kongo, Demokratische Republik Kongo, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Nigeria, Sierra Leone

Naher Osten und Nordafrika: Tschad, Irak, Mali, Niger, Syrien, Somalia, Südsudan, Sudan, Libyen, Jemen, Westjordanland und Gaza

Gut planen und informieren

Die Safety Map wird von den Unternehmen Safeture und Riskline erstellt, die im Bereich Reisesicherheit tätig sind. Um Risiken gering zu halten, raten die Reisesicherheitsexperten Frauen generell, nicht in der Nacht anzureisen, sondern besser früher am Tag zu fliegen. Unterkünfte sollten in sicheren, gut angebundenen Vierteln liegen.

Wichtig sei zudem, selbst erreichbar zu sein sowie Notfallkontakte zu haben. Wer sich vorab über die Gesetze und kulturellen Gepflogenheiten des Reiselandes informiert, kann gefährliche Situationen eher vermeiden.