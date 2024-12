Weltmeister Humphries mit Auftaktsieg bei Darts-WM

London (dpa) – Titelverteidiger Luke Humphries ist mit einem ungefährdeten Sieg in die Darts-Weltmeisterschaft in London gestartet. Der Engländer mit dem Spitznamen Cool Hand Luke besiegte den Franzosen Thibaut Tricole souverän mit 3:0 und hat nun eine mindestens elf Tage lange Pause bis zum 27. Dezember, wenn die dritte Runde beginnt. Tricole hatte zuvor den Australier Joe Comito mit 3:1 besiegt.

Der 29 Jahre alte Humphries gilt neben Landsmann Luke Littler (17) als einer der großen Anwärter auf die Sid-Waddell-Trophy, die im Alexandra Palace am 3. Januar vergeben wird. Zur Neuauflage des Vorjahresfinals zwischen Humphries und Littler würde es diesmal bereits im Halbfinale kommen.

An diesem Montag (15.30 Uhr/Sport1 und DAZN) greift in Debütant Kai Gotthardt auch der erste von sechs deutschen Spielern ins WM-Geschehen ein. Gotthardt geht als Außenseiter in die Partie gegen den schottischen Feuerwehrmann Alan Soutar. Martin Schindler und Gabriel Clemens haben in Runde eins jeweils ein Freilos und benötigen nur einen Sieg, um nach der Weihnachtspause zurück nach London kommen zu dürfen.