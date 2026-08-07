Finden die Rennen in der Seine statt oder nicht? Isabel Gose stört der Trubel nicht: Sie gewinnt ihr erstes Einzel-Gold im Freiwasser. Anders geht es bei Florian Wellbrock aus.

Paris (dpa) - Florian Wellbrock hat den Titel-Hattrick im Freiwasser bei den Europameisterschaften verpasst. Der Magdeburger musste sich im Knockout Rennen über drei Kilometer mit Platz sieben begnügen, unmittelbar vor seinen Teamkollegen Johannes Liebmann und Oliver Klemet. Den Sieg holte sich der zweimalige Silbermedaillengewinner David Betlehem aus Ungarn, der die beiden Franzosen Marc-Antoine Olivier und Logan Fontaine auf die weiteren Medaillen-Plätze verwies.

Zuvor hatte Isabel Gose ihre erste EM-Goldmedaille im Freiwasserschwimmen gewonnen. Die 24-Jährige sicherte sich im Knockout Sprint mit einem Start-Ziel-Sieg Gold. Sie verwies in Paris die Ungarin Bettina Fabian und Ginevra Taddeucci aus Italien auf die Plätze zwei und drei. Für die Athletin vom SC Magdeburg war es der erste Auftritt bei den Titelkämpfen in der französischen Hauptstadt.

Keine Chance nach dominant vorgetragenen Vor- und Halbfinalläufen

Nach den Vorläufen und den Halbfinals deutete nichts darauf hin, dass die Deutschen am Ende leer ausgehen könnten. Alle drei in Magdeburg trainierenden Männer gewannen einen Lauf und gingen favorisiert ins Finale. Doch taktisch ging nicht alles auf, zumal die letzte 500-Meter-Strecke für die Langstreckenspezialisten nicht unbedingt die liebste Distanz ist. Im Pulk eingeschlossen, ging auch im Schlussspurt nichts mehr.

Gose: Kein Öl-Geschmack im Mund

Vor den Rennen hatte es erneut Probleme mit der Sauberkeit des Wassers gegeben. Das Training am Vortag war ausgefallen, nachdem Öl oder Kraftstoff im Fluss gesichtet worden war. Bei den jüngsten Messungen wurden jedoch keine Grenzwerte überschritten. Nach einer zusätzlichen Sichtkontrolle am heutigen Morgen gab es grünes Licht für die Rennen.

Öl habe sie nicht geschmeckt, sagte Gose. «Ich habe heute relativ viel Wasser geschluckt», sagte sie und ergänzte mit Blick auf ihre Gesundheit: «Positiv denken und dann passiert auch nichts.»

Gose auch in den Läufen vor dem Finale vorne

Beim Knockout Sprint werden schnell aufeinanderfolgende Rennen über 1500, 1000 und 500 Meter geschwommen. Nach jeder Runde scheiden Athletinnen beziehungsweise Athleten aus. «Es ist super aufregend, weil man nach jeder Strecke wieder die Spannung hochbekommen muss. Dann kommt die Nervosität wieder», schilderte Gose.