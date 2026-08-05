Florian Wellbrock zeigt in der Seine erneut seine Klasse. Der Ausnahmeschwimmer berichtet von einer veränderten mentalen Herangehensweise und sagt, wer ebenfalls großen Anteil an seinen Erfolgen hat.

Paris (dpa) - Mit der Euphorie des zweiten EM-Titels dachte Florian Wellbrock am Ufer der Seine sogar schon an den ganz großen Coup. «Ich habe gerade so ein bisschen im Hinterkopf, dass man ja eventuell das aus Singapur wiederholen könnte mit vier Goldmedaillen», sagte der beste Freiwasserschwimmer der Welt und ermahnte sich gleich selbst: «Aber auch da erstmal den Ball flach halten.»

Vor einem Jahr krönte sich Wellbrock in Asien zum Vierfach-Weltmeister, holte damit alle möglichen Freiwasser-Titel. In Paris ist er nun auf europäischer Ebene auf einem ähnlich guten Weg - allerdings unter komplett anderen Vorzeichen.

Wellbrock hat «absolut keine Erklärung»

Auch wegen gesundheitlicher Probleme lief die Saison vor der EM überhaupt nicht wie gewünscht. «Teilweise musste ich mit den Mädels dieses Jahr trainieren, weil ich für die Jungs einfach zu langsam war», schilderte Wellbrock. «Ich habe absolut keine Erklärung, wo das jetzt herkommt, dieser Leistungssprung.»

Vor der Reise in die französische Hauptstadt hatte er nicht vom Podest, sondern von einem Top-Ten-Platz als Ziel gesprochen. Nun ließ er keine 24 Stunden nach seinem Sieg über die olympischen zehn Kilometer den nächsten Titel folgen. Wellbrock setzte sich wie am Vortag vor David Betlehem aus Ungarn durch. Dritter wurde Gregorio Paltrinieri aus Italien. Oliver Klemet, am Dienstag Dritter, schwamm diesmal auf Rang zehn.

«Hättet ihr meine Saison mitverfolgt und gesehen, was ich im Training gemacht habe, dann ist das hier umso spektakulärer, dass ich zweimal Gold gewonnen habe», betonte Wellbrock. Die Gewissheit, dass er trotz schwieriger Vorbereitung im europäisch dominierten Freiwasserschwimmen extraklasse ist, gibt dem Olympiasieger von 2021 zusätzliche Sicherheit.

Wellbrocks verändertes «Mindset»

Schon vor den Erfolgen hat Wellbrock jedoch eine Entwicklung durchlebt. Der gebürtige Bremer ist lockerer geworden, setzt sich selbst nicht mehr so unter Druck, wie noch vor ein paar Jahren. «Im Endeffekt ist es nur Sport», sagte er. «Man sollte es irgendwo nicht zu wichtig im Leben nehmen.»

Wellbrock erklärte: «Ich habe viel Mentalarbeit gemacht mit einer sehr guten Psychologin, der ich sehr dankbar bin und die auch einen großen Anteil an diesen Erfolgen hat. Das hat ein bisschen was verändert am Mindset und ich glaube, das tut ganz gut.»

Bundestrainer schreit den Fernseher an

Für den Ausnahmeathleten war es die fünfte Medaille der Karriere bei Europameisterschaften im Freiwasser. Wie schon am Vortag setzte er sich erneut früh an die Spitze und zermürbte das angriffslustige Feld.

«Florian hat einfach von Anfang an die Geschwindigkeit so hoch gehalten auf seinem Niveau, dass da keiner mehr rankam», sagte Bundestrainer Bernd Berkhahn, der emotional am Flussufer mitfieberte. «Ich habe immer den Fernseher angeschrieben und dem Florian Anweisungen gegeben, was er machen sollte», beschrieb er und lachte. Nach dem Rennen wich die Anspannung der Freude.