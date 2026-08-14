Eigentum in Gefahr
Welche Versicherung zahlt bei Schäden durch Waldbrand?
Rauch eines Waldbrands im Hürtgenwald zieht über den Ortsteil Gey
Rauch eines Waldbrands zieht über den Ortsteil Gey: Wenn das eigene Haus durch die Flammen Schaden nimmt, können Eigentümerinnen und Eigentümer auf ihre Wohngebäudeversicherung bauen.
Federico Gambarini. DPA

Evakuierung in Hürtgenwald: Wenn das Eigentum auf der Flucht vor einem Waldbrand zurückbleibt, sind Betroffene zu Recht in Sorge. Kommt tatsächlich etwas zu Schaden, greifen aber meist Versicherungen.

Lesezeit 1 Minute

Hamburg (dpa/tmn) – Der in Nordrhein-Westfalen wütende Waldbrand zwang schon jetzt zahlreiche Menschen dazu, ihr Hab und Gut hinter sich zu lassen und sich in Sicherheit zu bringen. Der Ortsteil Gey der Gemeinde Hürtgenwald wurde vollständig evakuiert.

Doch was, wenn die Flammen tatsächlich am zurückgebliebenen Eigentum züngeln? Welche Versicherung greift dann? Der Bund der Versicherten klärt auf:

  1. Immobilie: Wenn das eigene Haus durch die Flammen Schaden nimmt, können Eigentümerinnen und Eigentümer auf ihre Wohngebäudeversicherung bauen. Sie kommt entweder für die Reparatur des Gebäudes oder den Neubau zum Neuwert auf. Kosten- und Preissteigerungen sind hier also mitversichert.
  2. Hausrat: Für Schäden durch Brand oder Löschwasser an allen nicht fest mit dem Haus verbundenen Gegenständen – also etwa Möbel, Kleidung und technische Geräte – braucht es eine Hausratversicherung. Auch sie entschädigt die in Mitleidenschaft gezogenen Dinge zum Neuwert. Versicherte sollten dafür im Idealfall durch Rechnungen oder Fotos belegen können, was sie besessen haben.
  3. Auto: Geht das Auto in Flammen auf, braucht es eine Kaskoversicherung, um den Schaden zu ersetzen. Die Kfz-Haftpflichtversicherung genügt dafür nicht.

© dpa-infocom, dpa:260814-930-530903/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

FinanzenUmwelt

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren