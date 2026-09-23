Stuttgart (dpa/tmn) – Wer neue Ganzjahresreifen kaufen möchte, hat mittlerweile bei vielen Dimensionen eine große Auswahl. Tests spielen bei der Entscheidung daher eine wichtige Rolle. Denn die Reifen müssen den Spagat zwischen zwei Jahreszeiten mit zwei völlig unterschiedlichen Anforderungen schaffen. Ob das ausreichend gelingt, wollte auch ein Gemeinschaftstest von «Auto Zeitung», Automobil-Club Verkehr (ACV), Auto-, Motor- und Radfahrerbund Österreich (ARBÖ) sowie der Gesellschaft für Technische Überwachung (GTÜ) feststellen.

Die Reifen müssen im Sommer und Winter eine gute Figur machen

Die Tester nahmen Modelle in der Dimension 245/45 R17 unter die Lupe, wie sie sich oft etwa an Modellen der Kompaktklasse drehen. Im Fokus der Tester lagen insgesamt zehn Reifensätze von 325 bis 525 Euro pro Satz. «Die Anforderungen sind hoch: Die Reifen müssen bei sommerlichen Temperaturen ebenso überzeugen wie bei Regen und auf Schnee», so der ACV.

Ganzjahresreifen sind nicht wie reine Winterreifen nur für niedrige Temperaturen und Schnee spezialisiert. Moderne Modelle erreichen «inzwischen auf Schnee ein hohes Leistungsniveau», so die GTÜ. Doch gleichzeitig bleibe die Anforderung bei hohen Sommertemperaturen eine wesentliche Entwicklungsaufgabe. Denn sie müssen ja auch im Sommer taugen.

Entscheidend sei «das Zusammenspiel der Eigenschaften auf Schnee sowie auf nasser und trockener Fahrbahn» Wie gut gelingt das den einzelnen Kandidaten? Das wollten die Tester wissen und fuhren die Wintertests im nordschwedischen Lappland und die Nass- und Trockentests wurden «im sonnigen Spanien» durchgeführt, so der ACV.

So sehen die Sieger auf dem Treppchen aus

Deutlicher Testsieger ist der «Pirelli Cinturato All Season SF 3» für rund 475 Euro pro Satz. Er ist gleichsam der Preis-Leistungssieger der GTÜ. «Dank guter Schnee-Eigenschaften und Top-Performance bei sommerlichen Bedingungen» hat er die Nase vorn.

Auf dem zweiten Platz liegt der «Continental AllSeasonContact 2» für rund 510 Euro für vier Stück. Der fokussiere «sich zwar stärker auf die Winter-Disziplinen», böte aber dennoch eine «ausgewogene Leistung».

Der Dritte auf dem Treppchen ist für 485 Euro pro Satz der «Goodyear Vector 4Seasons Gen-3». Durch lange Bremswege im Trockenen hat er «eine bessere Bewertung verspielt – ansonsten ein starkes Ergebnis».

Das teuerste Modell kommt auf den vierten Platz. Der «Michelin CrossClimate 3» mit 525 Euro übertrumpfe auf Schnee «so manchen Winterreifen», was

allerdings zulasten des Nassgriffs gehe.

Auf die Plätze neun und zehn rollen mit 325 und 425 die zwei günstigsten Sätze im Test. Doch wie der Testsieger zeigt, hängt die Qualität nicht nur am Preis, denn der ist nur 50 Euro pro Satz teurer als das Schlusslicht. Das Ergebnis ist am Ende erfreulich – die ersten sieben Reifen bekommen von der GTÜ die Bewertung «sehr empfehlenswert»

Ganzjahresreifen bleiben ein Kompromiss – für manche ein tauglicher

Ganzjahresreifen können eine Alternative sein – für alle, die überwiegend in einer Region mit milden Wintern fahren und dann bei extremem Wetter auf das Auto verzichten können, rät der ACV. Wer dagegen oft in schneereichen Regionen fährt oder im Sommer lange Autobahnstrecken bei großer Hitze zurücklegen will, der sollte demnach eher an die jeweiligen Spezialisten für die entsprechende Jahreszeit nachdenken. Und: «Auch ein gut bewerteter Ganzjahresreifen ist nicht für jede Nutzung die beste Wahl», urteilt der ACV.