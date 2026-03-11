Ausladende Pflanzen, tropfendes Gießwasser, starker Geruch: Welche Balkonbepflanzung müssen Nachbarinnen und Nachbarn eigentlich dulden? Und wo ist eine Grenze überschritten? Eine Anwältin klärt auf.

Berlin (dpa/tmn) – Mit den ersten wärmeren Tagen des Jahres zieht es viele Menschen wieder nach draußen. Auch Balkone erwachen aus dem Winterschlaf: Gartenhandschuhe werden hervorgeholt, Blumenkästen gesäubert, erste Pflanzen stehen bereit.

Doch so verlockend die Frühjahrssonne auch ist – nicht alles, was auf dem Balkon mit Pflanzen möglich scheint, ist auch erlaubt. Aber wo verlaufen die Grenzen zwischen persönlicher Freiheit und Rücksicht auf die Nachbarschaft? Rechtsanwältin Melina Pier von der Arbeitsgemeinschaft Mietrecht und Immobilien im Deutschen Anwaltverein beantwortet einige der wichtigsten Fragen:

Können Nachbarn oder Vermieter grundsätzlich verbieten, Balkonpflanzen aufzustellen?

«Nein, ein pauschales mietvertragliches Verbot zum Aufstellen von Balkonpflanzen benachteiligt Mieter und Mieterinnen unangemessen und wird meist unwirksam sein», sagt Pier. Balkonpflanzen aufzustellen, gehört zur üblichen mietvertraglichen Nutzung einer Wohnung. Auch die Hausordnung einer Wohnungseigentümergemeinschaft darf die Freiheit des Einzelnen nicht in einem solchen Maß einschränken.

Nur wenn andere Hausbewohner durch die Pflanzen erheblich beeinträchtigt oder bauliche Vorgaben verletzt werden, kann Mietern und auch Eigentümern in einer Wohnungseigentümergemeinschaft Einhalt geboten werden. «Dann kann eine Einschränkung der Bepflanzung verlangt werden», sagt Pier.

Bin ich in der Auswahl der Pflanzen limitiert – etwa aufgrund von Gerüchen oder Wuchshöhen?

Grundsätzlich nicht. «Allerdings gilt auch auf dem Balkon das nachbarschaftliche Rücksichtnahmegebot», sagt Melina Pier. Stark riechende, besonders ausladende Gewächse oder solche, die Nachbarbalkone überwuchern oder erheblich beschatten könnten aber problematisch werden.

Entscheidend ist der Rechtsanwältin zufolge immer, ob im Einzelfall tatsächlich eine wesentliche Beeinträchtigung im rechtlichen Sinne vorliegt.

Ist auch das Aufstellen eines Hochbeets auf dem Balkon erlaubt?

«Auch das Aufstellen eines Hochbeets kann nicht pauschal verboten werden», sagt Rechtsanwältin Pier. Weil ein solches Hochbeet aber recht schwer werden kann, müsse immer darauf geachtet werden, dass die statische Belastungsgrenze des Balkons nicht überschritten wird.

«Balkone sind für übliche Möblierung und Bepflanzungen ausgelegt», sagt Pier. Sehr große und schwere Konstruktionen könnten darum problematisch sein. Mieter sollten im Zweifel beim Vermieter nachfragen.

Darf ich meine Balkonpflanzen außen am Geländer montieren – und wer haftet, falls sich ein Balkonkasten löst und herabfällt?

«Blumenkästen dürfen grundsätzlich auch außen am Balkongeländer angebracht werden, sofern die Hausordnung nichts anderes vorsieht», sagt Pier. Dort müssen sie aber sicher und stabil befestigt sein, damit sie nicht herabfallen können.

«Löst sich ein Balkonkasten und verursacht Schäden – zum Beispiel an darunter parkenden Autos -, haftet in der Regel die Person, die ihn angebracht hat», sagt Pier. Gegebenenfalls springt aber die eigene private Haftpflichtversicherung ein. Darum sollten selbst stabile Halterungen regelmäßig auf den sicheren Sitz kontrolliert und vor Unwetter oder Extremwetterereignissen entsprechend geschützt werden.

Müssen unter mir wohnende Nachbarn gelegentlich tropfendes Gießwasser hinnehmen?

«Ein paar Tropfen Wasser beim Blumengießen lassen sich kaum vermeiden und werden rechtlich meist als sozialadäquat angesehen», sagt Melina Pier. Tropft das Gießwasser aber dauerhaft und stark, sodass der darunterliegende Balkon regelmäßig durchnässt, müssten Nachbarn das nicht hinnehmen.

«In Extremfällen kann hier eine Störung des Hausfriedens angenommen werden», sagt Pier. Vermieter könnten dann etwa eine Abmahnung aussprechen.