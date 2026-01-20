Die Jogginghose hat es längst aus der Sofaecke hinausgeschafft. So trägt man sie jetzt modern und stilvoll.

Senden (dpa/tmn) – Die Jogginghose gehört heute, so formuliert es die Personal-Shopperin Sonja Grau, in jeden Kleiderschrank – wie auch eine Jeans. Und das nicht nur, um auf dem Sofa rumzuhängen. Die Jogginghose kann auch außer Haus getragen werden. Sie muss «eben nur stilvoll» kombiniert werden. Doch wie geht das – und welche Modelle trägt man eigentlich 2026?

Laut Grau auf jeden Fall keine vom Sportplatz fernab vom Trainingsgelände. Dicke Baumwolle am Abend? Bitte nicht. Nach wie vor gilt der Personal-Shopperin zufolge «das ungeschriebene Gebot: Eine Jogginghose aus dem Sport gehört nicht auf die Straße, ins Büro oder auf das Abendevent».

Mit Seide und Pailletten kombinieren

Stattdessen kann man ihr zufolge dafür etwa zwischen Modellen aus feinen, zarten Materialien wählen oder aus gröberen Stoffen – lang oder kürzer geschnitten. Wichtig vor allem: Der Rest sollte nicht nachlässig aussehen.

Das geht etwa, indem man zur Jogginghose Blusen, Hemden, Leder- oder Kaschmir-Oberteile kombiniert oder Oberteile mit Schmucksteinen, aus Seide oder etwa mit Pailletten. «Super» sehen Grau zufolge zur Jogginghose auch Leder-Blousons oder Blazer aus. Wählt man dann noch eine Statement-Kette, ein plakatives Armband oder einen Statement-Ring, «dann kommt der Schick auch nicht zu kurz», so Grau.

An den Füßen kann man ihr zufolge Sneakers tragen. Wer es eleganter mag, setzt zur Jogginghose auf High Heels oder auf hohe Stiefeletten. Ein No-Go allerdings bei Männern: «Der klassische Business-Schuh gehört nicht in die Jogginghosen-Kombination!», so Grau.

Volumen ist angesagt

Die «Vogue» setzt in einer Auswahl angesagter Jogginghosen für die Saison übrigens vor allem auf schlichte Modelle in unaufgeregten Farben: Grau meliert etwa oder weiß. Auf den Laufstegen sah man in den Kollektionen für Frühjahr und Sommer 2026 aber auch Jogginghosen mit flauschigen Einsätzen (bei Fendi), mit gebundenen Elementen (bei Louis Vuitton) und in Braun zu auffälligen Cowboy-Boots mit Gold (bei Natasha Zinko).

«Der Trend geht heuer etwas mehr in Richtung mehr Stoffvolumen und weites Bein», sagt Grau. «Aber auch Bündchen und eng geschnittenes Bein sind noch gut mit von der Partie.»