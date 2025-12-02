Weißes Haus: US-Präsident Trump nimmt an WM-Auslosung teil

Nun ist es offiziell: US-Präsident Donald Trump nimmt an der Auslosung zur Fußball-WM teil. Welche Rolle spielt er bei der Show im Kennedy Center?

Washington (dpa) – US-Präsident Donald Trump wird an der Gruppenauslosung zur Fußball-Weltmeisterschaft an diesem Freitag in Washington teilnehmen. Das gab Regierungssprecherin Karoline Leavitt im Weißen Haus bekannt. «Am Freitag wird Präsident Trump an der Auslosung zur Endrunde der Weltmeisterschaft im Kennedy Center teilnehmen», sagte die Sprecherin vor Journalisten.

Ob Trump nur Gast sein wird oder bei der rund zweistündigen Show auch eine aktive Rolle dabei einnimmt, ist unklar. Zuletzt war spekuliert worden, dass der 79 Jahre alte Republikaner den neuen Friedenspreis des Weltverbandes FIFA erhalten könnte.

Trump hatte zuletzt Mitte November FIFA-Präsident Gianni Infantino wiederholt im Weißen Haus empfangen und den sogenannten «Fifa-Pass» vorgestellt, mit dem Fans mit Tickets für die WM bei Terminen für US-Visa bevorzugt behandelt werden sollen. Zugleich hatte der US-Präsident dabei erneut demokratisch geführten Städten mit dem Entzug von WM-Spielen gedroht und dafür Sicherheitsbedenken angeführt. Insbesondere hatte er Los Angeles und Seattle ins Visier genommen.

Die USA sind mit elf Städten im kommenden Sommer gemeinsam mit Mexiko und Kanada Gastgeber der größten Fußball-WM der Geschichte mit 48 teilnehmenden Ländern.