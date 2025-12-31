Weinflasche öffnen mit Feuerzeug: Funktioniert das?

Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.

Berlin (dpa/tmn) – Der Wein steht bereit und die Gäste warten – doch der Korkenzieher fehlt, so ein Mist! Für solche Fälle soll es eine einfache Methode geben, mit der sich die Flasche trotzdem öffnen lässt. Dafür braucht man angeblich nur ein Feuerzeug.

Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So soll ein Korken mit Hilfe von Hitze einfach aus dem Flaschenhals einer Weinflasche schießen.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Feuerzeug-Tipp zum Öffnen vom Weinflaschen in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht – oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Die Banderole vor dem Erhitzen vom Flaschenhals entfernen. Anschließend den Flaschenhals mit einem Feuerzeug erwärmen, bis der Korken einfach herauskommt.

Fazit: Der Hack ist leider ein Flop. Erst nach zehn Minuten Erwärmen kam der Korken heraus. Allerdings nicht am Stück: Zunächst ist er eingerissen und beim vorsichtigen Herausziehen dann auch abgerissen. Dadurch blieb ein Rest des Korkens im Flaschenhals, der sich auch durch weiteres Erhitzen nicht mehr bewegt hat. Ohne Korkenzieher geht es also am Ende doch nicht.