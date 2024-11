Weihnachtszauber auf Schloss Arenfels – Erleben Sie magische Momente!

Der Weihnachtsmarkt auf Schloss Arenfels in Bad Hönningen bietet einemärchenhafte Kulisse, umgeben von historischen Mauern mit viel Geschichte. Vonhandgefertigten Geschenken über kulinarische Köstlichkeiten bis hin zu einer Rundeauf der Eislaufbahn, ist für jedes Alter etwas dabei um einzigartige Momente zuschaffen.

Tauchen Sie ein in die festliche Atmosphäre des Weihnachtsmarktes auf SchlossArenfels in Bad Hönningen. Umgeben von der beeindruckenden Kulisse deshistorischen Schlosses erwartet Sie ein unvergleichliches Erlebnis. Lassen Sie sichvon weihnachtlichen Düften verführen, entdecken Sie handgefertigte Unikate undgenießen Sie kulinarische Spezialitäten aus der Region. Besonders für Familienbietet der Markt ein breites Angebot an Unterhaltung – von Kinderaktivitäten bis hinzu stimmungsvoller Musik. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, die festlichgeschmückten Stände und die winterliche Magie auf Schloss Arenfels zu erleben.Planen Sie jetzt Ihren Besuch und lassen Sie sich verzaubern!