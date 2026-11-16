Glühwein, gebrannte Mandeln, Menschenmassen – und mittendrin der Hund. Doch was Frauchen und Herrchen genießen, kann für die Fellnasen alles andere als Weihnachtsfreude bedeuten.

Frankfurt/Wien (dpa/tmn) – Für viele gehört ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt zur Adventszeit einfach dazu. An den Ständen stöbern, bei frostigen Temperaturen etwas Heißes trinken und mit Freunden quatschen. Klar, dass man auch auf dem Weihnachtsmarkt nicht auf seinen vierbeinigen Begleiter verzichten möchte. Was Experten davon halten.

Wo Gefahren lauern können

Für Tierärztin Ursula von Einem, Sprecherin vom Bundesverband Praktizierender Tierärzte, ist klar: «Es ist keine gute Idee, die Hunde mit auf den Weihnachtsmarkt zu nehmen – aus vielen Gründen.» Zum Beispiel wegen all dem, was dort immer wieder auf dem Boden landet. «Hier lauern diverse Verletzungsgefahren», sagt die Tierärztin mit Blick auf Scherben und auch Essensreste, die zum Teil noch Holzspieße enthalten.

Bedenken müsse man auch, dass Schokolade oder Weintrauben für die Vierbeiner gefährlich oder gar giftig sein können. «Der Hund sollte darauf trainiert sein, nichts vom Boden zu fressen», sagt Heimtier-Expertin Sabrina Karl von der internationalen Stiftung «Vier Pfoten».

Auch Glühwein und Co. können für die Hunde riskant sein. Von Einem: «Die sind für viele zwar lecker, aber leider auch heiß. Schwappen die Getränke über, droht Verbrühungsgefahr für den Hund – und bei steigendem Alkoholpegel steigt die Gefahr dafür.»

Kalter Boden

Ein weiterer Aspekt, den man berücksichtigen sollte: Während Frauchen und Herrchen dicke Mäntel, Wollmützen und gefütterte Stiefel tragen, steht oder liegt der Hund daneben auf dem Boden. «Der ist nicht nur schmutzig, sondern kalt und gegebenenfalls auch nass», sagt Ursula von Einem.

Weil sich das Tier wenig bewegt, kühlt es dann aus. Der Tierärztin zufolge kann das je nach Größe und Fell durchaus problematisch werden. Eine kälte- und nässeisolierende Decke zum Ablegen kann gegebenenfalls helfen, wenn man den Hund unbedingt mitnehmen muss.

Hat der Hund wenig Unterwolle, kann laut Verhaltensbiologin Sabrina Karl auch ein Hundemantel sinnvoll sein. «Vielen ist nicht bewusst, dass die Tiere tatsächlich eine Erkältung bekommen und krank werden können, wenn sie ständig frieren.»

Zu viele Eindrücke

Doch selbst, wenn die Hunde ein dickes Fell haben oder gar keine Minus-Grade herrschen, sollte man nach Ansicht der Expertinnen auf ihre Mitnahme verzichten. «Menschenmassen, alkoholisierte Menschen, viele viele Eindrücke – für Hunde ist so ein voller Weihnachtsmarkt eine absolute Stresssituation. Sie sollten dem nicht ausgesetzt werden», so Ursula von Einem.

Auch Sabrina Karl rät davon ab, Hunde mit auf den Weihnachtsmarkt zu nehmen. Im Gedränge könnten ihnen versehentlich Menschen auf Pfoten oder Rute treten. Hinzu kämen die lauten Geräusche und die vielen Gerüche, die Hunde aufgrund ihres ausgeprägten Hör- und Geruchssinns besonders intensiv wahrnehmen. Ein Weihnachtsmarktbesuch sei für sie daher «eher Horror als weihnachtliche Vorfreude», sagt Karl.

Rucksack oder Auto als Lösung?

Nach Ansicht von Ursula von Einem machen Rucksäcke, Tragetaschen oder Hundebuggys die Situation nur wenig besser. Zwar habe sie auch schon einen Hund gesehen, der offen in einer Rückentrage eingespannt war und recht entspannt wirkte. «Aber man hat im Rücken keine Augen, kann also nicht sehen, was passiert und bekommt vermutlich auch nicht mit, wenn der Hund gestresst wird oder in Gefahr gerät.»

Auch den Hund im Auto zu lassen, während man selbst durch die Geschäfte bummelt oder am Glühwein-Stand plaudert, ist keine gute Alternative. Denn das Auto kühlt schnell aus, und ebenso kann der Hund unterkühlen. Das passiere natürlich nicht nach fünf Minuten, aber gehe doch schneller als man denkt. «Dann sitzt der Hund in beengtem Raum und kann sich nicht bewegen», sagt die Tierärztin.

Unterkühlt? Warnzeichen beachten

Symptome für eine Unterkühlung sind anhaltendes Zittern, kalte Gliedmaßen, steifer Gang, Kauerhaltung, Mattigkeit bis Lethargie, flacher Atem, schwacher Puls oder bläuliche Schleimhäute. Ursula von Einem: «Dann heißt es warm einpacken, am besten mit Wärmflasche, und ab zum Tierarzt!»

Und auch, wer seinen Hund bei sich an der Seite hat, sollte auf Anzeichen von Unwohlsein achten: Hat der Hund seine Rute zwischen den Beinen eingeklemmt? Sind seine Ohren zurückgelegt, seine Pupillen stark vergrößert und leckt er sich ständig über die Lippen oder hechelt verstärkt? «Dann wird's Zeit, dass Sie den Weihnachtsmarkt gemeinsam verlassen», sagt Sabrina Karl.

Ratschläge für den «Fall der Felle»

Wer partout nicht auf seinen Vierbeiner auf dem Weihnachtsmarkt oder beim Shopping verzichten möchte, sollte nach Ansicht der Verhaltensbiologin den Hund an einer kurzen Leine führen. Dadurch hat man ihn gut im Blick und so lassen sich auch Stolperfallen für andere Besucher vermeiden.

Wer seinem Hund nach einem entsprechenden Training einen gut sitzenden Maulkorb anlegt, könne damit gleich zwei Funktionen erfüllen: Denn so komme er nicht in die Versuchung, auf dem Boden liegende und möglicherweise schädliche Lebensmittel zu fressen. «Außerdem vermeiden Sie so auch, dass er aus Reflex zuschnappen kann, wenn er versehentlich getreten wird.»