Zwischen Glühwein und Marktbuden sind Geldbörse und Smartphone schnell in Gefahr. Welche Vorsichtsmaßnahmen gegen Langfinger helfen – und was nach einem Diebstahl zählt.

Stuttgart/Frankfurt (dpa/tmn) – Es duftet nach gebrannten Mandeln, Glühwein und frisch gebackenen Waffeln. Lichterketten tauchen die Buden in warmes Licht, irgendwo klingeln Weihnachtsglocken. Es ist diese Atmosphäre, die viele Menschen auf Winter- und Weihnachtsmärkte ziehen. Doch Besucherinnen und Besucher sind dort oft nicht alleine. Das Gedränge der Massen zieht auch Diebe an, warnt die Polizeileiche Kriminalprävention der Länder und des Bundes. Der Grund: Dort haben sie oft leichtes Spiel.

Damit Sie all die Dinge, mit denen Sie auch gekommen sind, sicher wieder mit nach Hause nehmen, sollten Sie sich bei Marktbesuchen an folgende sechs Tipps der Polizeilichen Kriminalprävention und von kartensicherheit.de halten:

Verstauen Sie Wertgegenstände wie Geldbeutel, Zahlungskarten und Smartphone am besten in verschlossenen Innentaschen der Kleidung – möglichst eng am Körper.

Versuchen Sie beim Bezahlen oder Geldabheben an Kassen und Automaten hinreichend Abstand zu anderen Personen zu halten – sofern im Gedränge möglich.

Nehmen Sie nicht mehr Bargeld oder Karten mit, als Sie benötigen.

Seien Sie besonders auf der Hut, wenn Fremde Sie anrempeln, nach dem Weg fragen oder Sie scheinbar versehentlich bekleckern. Am besten prüfen Sie in so einer Situation gleich, ob noch alles da ist.

Speichern Sie niemals Ihre Geheimzahl im Smartphone ab und schreiben Sie sie auch nicht auf einen Zettel im Geldbeutel. Prägen Sie sich diese stattdessen ein.

Verdecken Sie die PIN-Eingabe beim Bezahlen oder Geldabheben mit der Karte.

Ist trotz aller Vorsichtsmaßnahmen etwas abhandengekommen, sollten Betroffene zügig reagieren. Zahlungskarten – auch digitale – sollten umgehend gesperrt werden, zum Beispiel über den Sperr-Notruf 116 116. Zusätzlich sollten Diebstähle der Polizei gemeldet werden, damit auch Kartenzahlungen mit SEPA-Lastschrift und Unterschrift verhindert werden können. Unberechtigte Abbuchungen sollten umgehend bei der entsprechenden Bank oder Sparkasse reklamiert werden.