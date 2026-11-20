Drei Bier, plötzlich per Du: Auf der Weihnachtsfeier verschwimmen die Grenzen zwischen Chef und Team. Wie Führungskräfte auf Kritik und Gehaltsforderungen reagieren sollten.

Rheinberg (dpa/tmn) – Wo Alkohol fließt, wird es gerne informell. Die betriebliche Weihnachtsfeier ist da keine Ausnahme. Und so manchen Mitarbeiter packt nach drei Bier der Mut. Wie reagieren Chefs am besten auf spontane Duz-Angebote, unverblümte Kritik und unangebrachte Gehaltsverhandlungen bei Weihnachtsgans und Knödeln?

«Weihnachtsfeiern sind Ausnahmesituationen», sagt Führungskräftecoach Kenneth Simon. Zum Jahresende lasse der Druck nach, und der Alkohol tue sein Übriges. Sein Rat: «Als Führungskraft sollten Sie weder übermäßig locker noch übertrieben steif sein. Seien Sie einfach wie sonst auch: ganz Sie selbst.» Das bedeutet etwa: Wer gerne tanzt oder über Fußball redet, darf das als Chef auch auf der Weihnachtsfeier tun. Wer das nicht gerne tut, der eben nicht.

Ehrliches Interesse ist das, was zählt

Viel wichtiger als der Entertainment-Faktor sei ohnehin etwas anderes: Nahbarkeit. «Verstehen Sie sich als Gastgeber und interessieren Sie sich im Gespräch ehrlich für Ihre Gäste, also Mitarbeiter», so der Führungskräftecoach.

Aber was, wenn plötzlich zu später Stunde ein Mitarbeiter Forderungen stellt oder Kritik loswird? «Nehmen Sie den Kollegen in seinem Anliegen ernst, schätzen Sie ihn wert, aber erklären Sie, dass die Weihnachtsfeier der falsche Rahmen für ein solches Gespräch ist», rät Simon. Die beste Lösung: dem Mitarbeiter einen Termin anbieten, um sein Anliegen in Ruhe zu besprechen.

Du, Chef? Gelassenheit hilft

Und wie begegnet man einer ungewollten Duz-Offensive? Am besten mit Durchzug. «Ignorieren Sie es erst mal», rät Simon. In den meisten Fällen sei das am nächsten Tag ohnehin wieder vergessen.

Auch übermäßigem Alkoholkonsum solle man mit Gelassenheit begegnen. «Hat ein Mitarbeiter sichtlich zu viel getrunken, gehen Sie oder ein Kollege mit ihm an die frische Luft oder setzen Sie ihn in ein Taxi nach Hause», so Simon. Bei einem einmaligen Fehltritt sei ein mahnendes Gespräch aus seiner Sicht nicht nötig.

Wann es Zeit ist, zu gehen

Unbedingt eingreifen sollten Führungskräfte allerdings, wenn Mitarbeitende ausfällig oder sogar handgreiflich werden. «Hier müssen Sie als 'Gastgeber' klar eine Grenze kommunizieren», sagt der Führungskräftecoach.

Und wann darf die Führungskraft gehen? «Wenn die Tische zusammengerückt werden und nur noch der harte Kern übrig ist, wird es Zeit», so der Experte. «Ein Chef muss nicht bleiben, bis der Letzte gegangen ist.»