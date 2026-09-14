Nur zwei Punkte aus fünf Drittligapartien sind zu wenig. Tabellenschlusslicht SV Wehen Wiesbaden stellt Fußballtrainer Daniel Scherning frei.

Wiesbaden (dpa) – Fußball-Drittligist SV Wehen Wiesbaden hat auf den schlechten Saisonstart reagiert und Trainer Daniel Scherning mit sofortiger Wirkung freigestellt. Wie die Hessen mitteilten, muss auch Co-Trainer Andreas Zimmermann gehen. «Wir sind zu der Überzeugung gelangt, dass die Mannschaft einen neuen Impuls braucht», sagte Sport-Geschäftsführer Uwe Stöver. Es ist die erste Trainerentlassung der neuen Saison in der 3. Fußball-Liga.

Der SVWW ist nach fünf Spieltagen Tabellenschlusslicht mit nur zwei Punkten. Als einziges Team haben die Hessen noch nicht gewonnen. Damit sei man deutlich hinter den eigenen Erwartungen geblieben, betonte Stöver.

Scherning hatte Wehen Wiesbaden als Tabellen-13. im November 2025 übernommen und stabilisiert. Es folgten neun Siege in den ersten 14 Spielen, wodurch sich der Verein aus dem Tabellenkeller lösen konnte.