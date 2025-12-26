Wegen Olympia: Top-Langläuferin verzichtet auf Tour de Ski

Rund sechs Wochen sind es noch bis zu den Olympischen Winterspielen in Italien. Eine deutsche Langläuferin lässt deshalb ein wichtiges Event um den Jahreswechsel aus.

Toblach (dpa) – Die deutsche Langläuferin Laura Gimmler wird auf die Tour de Ski rund um den Jahreswechsel verzichten. Die 32 Jahre alte Sprinterin aus dem Allgäu sei noch nicht wieder vollständig fit und werde deshalb mit Blick auf die Vorbereitung für die Olympischen Winterspiele in Italien nicht an dem Event teilnehmen, teilte der DSV mit. Es handle sich dabei um eine Vorsichtsmaßnahme.

Die Tour de Ski beginnt am 28. Dezember in Toblach und dauert bis zum 4. Januar, wo sie in Val di Fiemme endet. «Die Tour de Ski 2025/26 wird im Vergleich zu den vergangenen Jahren mit einem deutlich reduzierten Umfang stattfinden», sagte Langlauf-Sportdirektor Peter Schlickenrieder. Grund dafür seien die Winterspiele. «Der klare Fokus liegt in diesem Jahr ganz eindeutig auf Olympia», sagte Schlickenrieder.