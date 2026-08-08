Stecken die Füße nicht wie sonst in Socken und festen Schuhen, fällt auf einmal nicht nur einem selbst auf, dass sie etwas Pflege gut vertragen könnten. Doch welche? Tipps - auch für Fußpflegemuffel.

Frankfurt/Main (dpa/tmn) – Hornhaut überall – und die Nägel sahen auch schon mal besser aus? Wer im Sommer in die Sandalen steigt, weiß: Auch die Mitmenschen haben jetzt freie Sicht auf die Füße. Zeit also, ihnen etwas Pflege zukommen zu lassen.

Doch bevor Sie sich beherzt ans Raspeln machen: Hornhaut an den Füßen ist zwar nicht hübsch und zu viel von ihr macht die Füße unangenehm trocken. Doch sie hat auch eine wichtige Funktion. «Sie bildet sich an stark beanspruchten Stellen und schützt das tiefer gelegene Gewebe», so Anika Burkad, Bereichsleiterin für Schönheitspflege beim Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW).

1. Hobeln mit Maß – oder besser gleich feilen

Beim Entfernen sollte man also mit Maß vorgehen: Störende Hornhaut einfach wegzuschneiden, ist etwa keine gute Idee. Und auch wer einen Hornhauthobel verwenden will, sollte nicht ungeübt zu eifrig arbeiten und dabei zu viel Hornhaut entfernen. Sonst kann man die untere Hautschicht verletzen.

Setzen Sie lieber auf sanftes Entfernen mit einer Hornhautfeile – und ein lauwarmes Fußbad mit mildem Reinigungsmittel vorab. Wichtig dabei: Die Haut nicht zu lange aufquellen lassen. «In der Regel reichen 10 bis 15 Minuten», so Burkad.

Ist die Hornschicht besonders grob, kann man sie ihr zufolge vor dem Griff zur Hornhautfeile mit einem Bimsstein bearbeiten. Gut zu wissen: Regelmäßiges Entfernen der Hornhaut macht die Sache einfacher. «Wird Hornhaut hingegen nur selten und dann zu aggressiv entfernt, kann das dazu führen, dass sie verstärkt nachwächst», erklärt die promovierte Biologin.

2. Nägel knipsen statt schneiden

Zu einer guten Fußpflege gehört natürlich auch, die Nägel regelmäßig zu kürzen: «Hierbei ist es wichtig, die Nägel nicht zu kurz und die Nagelecken nicht zu rund wegzuschneiden, da die Nägel sonst einwachsen können.» Knipser sind dafür am besten geeignet. Sie kürzen den Nagel in einer geraden Form.

Nagelhäutchen sollte man übrigens mit einem weichen Stäbchen sanft zurückschieben und nicht abschneiden. «Die Haut ist hier sehr empfindlich und kann sich bei kleinsten Verletzungen entzünden», so Burkad. Ihr Tipp: Nagel-Öl auf die Nagelhaut geben und einmassieren. Ein paar Minuten warten und erst dann die Nagelhaut sanft zurückschieben.

3. Mit Socken schlafen

Wer mag, kann die Füße zudem ab und an abends eincremen und dann Socken darüber ziehen. So kann die Pflege über Nacht einziehen.

Empfehlenswert für die Pflege nach der Reinigung sind Burkad zufolge Produkte, die die Haut mit viel Feuchtigkeit versorgen, beispielsweise mit Inhaltsstoffen wie Urea oder Glyzerin.