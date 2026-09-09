Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser teigige Reinigungstipp fürs Waffeleisen hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.

Berlin (dpa/tmn) – Waffeln zu backen, das macht Spaß. Weniger erfreulich ist meist die Reinigung des Waffeleisens: In den Rillen bleiben schnell Teigreste hängen und lassen sich nur schwer wieder entfernen. Wie schön, wenn das künftig ein wenig einfacher gelingen würde.

TikTok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So auch fürs verschmutzte Waffeleisen. Mit ein wenig Wasser und Speisestärke soll das ohne aufwendiges Schrubben sauber werden. Das Motto des Hacks: mit Teig gegen Teigreste.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Reinigungstipp fürs Waffeleisen in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht – oder ist er ein Flop?

Einfacher Teig für die Reinigung

Und so geht's: 200 Milliliter Wasser und drei Esslöffel Speisestärke zu einem Teig verrühren. Das Waffeleisen aufheizen und den Stärke-Teig hineingeben. Die Reinigungswaffel anschließend wie eine normale Waffel backen und dann mit einer Zange entnehmen.

Fazit: Der Hack funktioniert einwandfrei. Der Stärke-Teig nimmt beim Herausnehmen die Teigreste aus dem Waffeleisen einfach mit – und das Waffeleisen ist anschließend wieder sauber. Gut zu wissen: Fertiggebacken, ist der Stärke-Teig dann, wenn er nicht mehr am Deckel klebt und keine nassen Stellen mehr hat.