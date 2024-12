Weg für CDU-SPD-Minderheitsregierung in Sachsen frei

Der Weg für eine Minderheitsregierung von CDU und SPD in Sachsen ist frei. Nach der CDU stimmten auch die Mitglieder der SPD mit einer Mehrheit (78,1 Prozent) für den Koalitionsvertrag. Am Mittwoch steht die Wahl des Ministerpräsidenten an.