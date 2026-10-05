Wechseljahre oder Psyche: Was ist eigentlich los mit mir?

Schlechter Schlaf, Stimmungstiefs: Das kann die Perimenopause sein. Aber sie erklärt nicht alles, so Gynäkologe Konstantin Wagner. Wie Selbstfürsorge helfen kann und wann ärztlicher Rat wichtig ist.

Berlin (dpa/tmn) – Gestern noch völlig okay, heute erschöpft, gereizt oder niedergeschlagen: Ist das jetzt Stress, sind es die Wechseljahre – oder steckt vielleicht eine Depression dahinter? Wer in der Perimenopause psychische Veränderungen an sich bemerkt, kann schnell ins Grübeln geraten. Dabei muss man nicht jedes Gefühl sofort einem Hormon zuordnen.

Denn Körper und Psyche lassen sich gar nicht so trennen. Östrogen und Progesteron wirken auch im Gehirn, hormonelle Veränderungen können deshalb Stimmung und psychisches Wohlbefinden beeinflussen, sagt der Gynäkologe und Autor Konstantin Wagner.

Gleichzeitig warnt er davor, psychische Beschwerden vorschnell mit «Das sind die Hormone» abzutun. Umgekehrt sollten hormonelle Veränderungen aber auch nicht ignoriert werden.

Woran liegt's? Hinschauen, ohne sich ständig zu beobachten

Wichtiger als ein einzelner schlechter Tag sind Veränderungen und Muster.

Sind Beschwerden erstmals zusammen mit Zyklusveränderungen aufgetreten?

Schwanken sie?

Kommen typische Beschwerden wie Hitzewallungen oder Schlafstörungen dazu?

Eine Depression zeigt sich dagegen häufig durch anhaltend depressive Stimmung, Interessenverlust, Antriebsminderung oder Hoffnungslosigkeit. Und: Beides kann gleichzeitig auftreten.

Gerade beim Schlaf wird klar, wie eng die Dinge zusammenhängen können. Nächtliche Hitzewallungen stören den Schlaf, tagsüber ist man erschöpft und dünnhäutig – und monatelanger schlechter Schlaf kann wiederum die Psyche belasten. Statt sich nur zu fragen «Was war zuerst?», empfiehlt Wagner deshalb eine andere Frage: «Was hält das Problem gerade aufrecht?» Dann können etwa Wechseljahresbeschwerden und eine Depression auch parallel behandelt werden.

Um Zusammenhänge zu erkennen, kann ein kleines Symptom- oder Zyklus-Tagebuch helfen. Über einige Wochen lässt sich etwa notieren: Wie schlafe ich? Wie ist meine Stimmung? Wo stehe ich im Zyklus? Habe ich Hitzewallungen oder andere neue Beschwerden?

«Ich würde auf Veränderungen und Muster achten, nicht auf jeden einzelnen schlechten Tag. Niemand muss morgens aufwachen und erst einmal zehn Körperparameter analysieren», so Wagner. «Danach sollte man aber auch wieder leben dürfen.» Das Ziel ist: «Gesundheitskompetenz und nicht Gesundheitskontrolle.»

Mit Veränderungen umgehen: Was brauche ich jetzt?

Und dann geht es darum, wie man Verbesserungen erreicht: Bewegung, insbesondere Kraft- und Ausdauertraining, guter Schlaf, ausreichend Energie, Protein und Ballaststoffe in der Ernährung, wenig Alkohol und ein vernünftiger Umgang mit Stress können unglaublich viel für körperliche und psychische Gesundheit leisten, wie Konstantin Wagner sagt.

Problematisch aber sei, daraus die Botschaft zu machen: Wenn du nur gesund genug lebst, hast du keine Wechseljahresbeschwerden. «Eine Frau mit starken Hitzewallungen oder depressiven Beschwerden hat nicht versagt, weil sie nicht genug meditiert oder Brokkoli gegessen hat.»

Es gibt medizinische Hilfe: Je nach Situation können eine Hormontherapie, Psychotherapie, Medikamente oder eine Kombination sinnvoll sein – das sollte individuell medizinisch abgeklärt werden.

Ein Blick in die Vorgeschichte

Dabei kann auch die Vorgeschichte wichtig sein. «Frauen mit früheren depressiven Episoden haben grundsätzlich ein erhöhtes Risiko für weitere Episoden. Besonders aufmerksam würde ich auch bei Frauen werden, die bereits in anderen hormonellen Umbruchphasen psychisch stark reagiert haben, beispielsweise prämenstruell oder nach einer Geburt.» Dann brauche es womöglich auch die Zusammenarbeit zwischen Gynäkologie, Hausarztmedizin, Endokrinologie und Psychiatrie oder Psychotherapie.

Auch «wenn Beschwerden bleiben oder sich verschlimmern, würde ich Frauen ermutigen, erneut das Gespräch zu suchen oder sich eine zweite Meinung zu holen», sagt Konstantin Wagner.

Vielleicht ist deshalb die wichtigste Frage gar nicht: Sind es die Hormone oder ist es die Psyche? Sondern: Was hat sich verändert, was belastet mich – und was brauche ich jetzt? Denn Wechseljahre sind keine Diagnose für alles. Aber sie sind ein guter Anlass, Veränderungen ernst zu nehmen, ohne sich von ihnen beherrschen zu lassen.

Zur Person: Dr. Konstantin Wagner ist Facharzt für Gynäkologie in Kassel. Er ist Autor mehrerer Bücher und auf Social Media aktiv (@gynaeko.logisch).