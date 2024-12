Wasserrohrbruch zu Silvester - Teile Berlins ohne Wasser

Ausgerechnet am Silvesterabend fällt in Teilen Berlins die Wasserversorgung aus. Grund ist offenbar ein Wasserrohrbruch.

Berlin (dpa) - In weiten Teilen Berlins ist am Silvesterabend das Wasser ausgefallen. Grund ist ein Rohrschaden in der Seestraße im Stadtteil Wedding, wie die Berliner Wasserbetriebe auf X mitteilten. Die Feuerwehr sprach von einem «massiven Wasserrohrbruch».

In Häusern in Kreuzberg, Schöneberg und Charlottenburg gebe es kein Leitungswasser, berichteten dpa-Reporterinnen und Reporter. Auch in Wedding und Moabit soll teilweise das Wasser ausgefallen sein. Unklar war, wie viele Haushalte in der Hauptstadt betroffen waren. Wegen der Silvester-Feierlichkeiten halten sich auch viele Touristen in der Stadt auf.

Die Wasserbetriebe und die Feuerwehr sind vor Ort. Die Wasserbetriebe schrieben auf X, zunächst werde der Wasserfluss aus der defekten Leitung gestoppt. Sie gingen davon aus, dass der Wasserdruck sich anschließend langsam wieder aufbaue.

Die Feuerwehr bat darum, keine Notrufe deswegen abzusetzen.