Berlin (dpa) – In Teilen Berlins ist am Silvesterabend das Wasser ausgefallen. In Häusern in Kreuzberg, Schöneberg und Charlottenburg gebe es kein Leitungswasser, wie dpa-Reporterinnen und Reporter berichteten. Auch in Wedding und Moabit soll teilweise das Wasser ausgefallen sein. Wie groß das Ausmaß ist, ungewiss. Die Berliner Wasserbetriebe waren zunächst nicht zu erreichen. Die Hintergründe sind noch unklar.