Berlin (dpa/tmn) – Wenn wir beim Japaner Sushi essen gehen, verzichte ich freiwillig auf das Wasabi am Tellerrand, weil es mir pur immer zu scharf ist – obwohl ich Meerrettich sonst sehr gerne mag.

Also habe ich versucht, diesen schönen Geschmack anders in mein Essen zu integrieren, sodass ich die Schärfe etwas rausnehme und die Tiefe erhalten bleibt. Auch kannte ich Wasabi bisher nur im Zusammenhang mit Reis, wollte es aber gerne auch mal mit Nudeln kombinieren. Um dem Ganzen trotzdem noch eine asiatische Note zu geben, ist dieses Gericht nun eine interessante Mischung geworden, bei der aber die einzelnen Komponenten hervorragend zusammenpassen.

Zutaten für 4 Personen

Für die Pasta:

500 g Nudeln

400 g Garnelen, küchenfertig

etwas Olivenöl zum Anbraten

Salz und Pfeffer

2 Knoblauchzehen in feine Scheiben geschnitten

Für das Pesto:

1 nicht zu kleines Bund Minze

2 Hände voll Erdnüsse, gesalzen

1 gute Handvoll Pistazien, gesalzen und geröstet

den Saft und den Abrieb von einer Limette

2 Knoblauchzehen

Salz und Pfeffer

60 ml Olivenöl

50 ml Sesamöl

Wasabi-Paste – die Menge richtet sich nach dem persönlichen Geschmack

Zubereitung

Die Nudeln in reichlich kochendem Salzwasser bissfest garen. In der Zwischenzeit die Minze waschen und die Blätter von den Stielen zupfen. Anschließend zusammen mit den restlichen Zutaten für das Pesto, in einen Mixer geben und so zu einer Masse verarbeiten. Das Pesto nicht zu lange mixen, da es sonst schnell bitter werden kann, und das wollen wir nicht. Es darf also noch leicht stückig sein. Die Garnelen trocken tupfen. Das Olivenöl bei mittlerer Temperatur in einer Pfanne erhitzen. Es sollte nicht zu heiß werden und verbrennen. Die Garnelen zusammen mit Knoblauch, Pfeffer und Salz kurz anbraten und vom Herd nehmen. Die heißen Nudeln mit dem Pesto vermengen, auf Tellern anrichten und mit den gebratenen Garnelen belegen. Mit ein paar Erdnüssen toppen und genießen.

Mehr Rezepte unter https://hauptstadtkueche.blogspot.com/