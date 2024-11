Was Zverev und Co. bei den ATP Finals gewinnen können

Turin (dpa) – Für Alexander Zverev und Co. geht es bei den ATP Finals in Turin um Millionen. Sollte ein Spieler in seinen drei Gruppenspielen beim Jahresabschluss im Herren-Tennis unbesiegt bleiben und dann das Turnier gewinnen, streicht er gut 4,88 Millionen US-Dollar (rund 4,5 Millionen Euro) ein.

Damit verdient der Sieger mehr als bei einem Grand-Slam-Triumph. Bei den US Open in New York hatte der Siegerscheck etwa eine Höhe von 3,6 Millionen US-Dollar.

Bei den ATP Finals in Turin beträgt das Startgeld für die drei Gruppenspiele insgesamt 331 000 US-Dollar. Für jeden Sieg in einem Gruppenspiel gibt es 396 500 US-Dollar dazu. Ein gewonnenes Halbfinale ist mehr als eine Million wert, der Finalerfolg bringt 2,237 Millionen US-Dollar ein.

Die Einzelspieler stehen im Fokus. Im Doppel ist das Preisgeld niedriger. In dem Wettbewerb, in dem das Davis-Cup-Duo Kevin Krawietz und Tim Pütz dabei ist, verdient das unbesiegte Turniersieger-Doppel im Team 959 300 US-Dollar (rund 895 000 Euro).