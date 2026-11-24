Hausnotruf, Einkaufshilfe oder Begleitung zum Arzt: Unfallschutz für Senioren leistet nach einem Unfall mehr als nur Geld. Welche Leistungen unbedingt im Vertrag stehen sollten.

Mainz (dpa/tmn) – In der Dusche ausgerutscht, über die Türschwelle gestolpert oder einen Herzinfarkt erlitten: Insbesondere im Alter können solche Unfälle und Erkrankungen eine ganze Reihe von Folgeproblemen mit sich bringen. Spezielle Unfallversicherungen für Senioren leisten in diesen Fällen nicht nur finanziell Hilfe, sondern helfen auch bei der Organisation und Unterstützung im Alltag. Besonders für Alleinlebende kann das nach Angaben der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz darum eine sinnvolle Police sein.

Im Gegensatz zur gewöhnlichen Unfallversicherung, die nur bei dauerhafter Invalidität durch einen Unfall finanziell unterstützt, ist die Unfallversicherung speziell auf die Anforderungen von Seniorinnen und Senioren zugeschnitten. Sie hilft älteren Menschen nach einem Unfall durch die Genesungszeit, selbst wenn keine bleibenden Beeinträchtigungen zurückbleiben.

Darauf ist beim Abschluss zu achten

«Denn die meisten Verletzungen durch Unfälle heilen aus, eine dauerhafte Invalidität bleibt nicht zurück», sagt Anna Follmann, Versicherungsberaterin der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. In solchen Fällen leisten normale Unfallversicherungen oft nicht. Beim Abschluss eines solchen Unfallschutzes für Senioren sollten Sie aber aufs Kleingedruckte achten. Die Verbraucherschützer geben folgende Tipps:

Die Dauer der Hilfeleistungen sollten mindestens sechs Monate umfassen.

Folgende Hilfeleistungen sollten organisiert und bezahlt werden – unabhängig davon, ob eine dauerhafte Beeinträchtigung bleibt oder nicht:

- Hausnotruf mit 24-Stunden-Erreichbarkeit

- Menü-Service

- Begleitung bei Arzt-, Therapie- und Behördengängen

- Unterstützung bei Besorgungen und Einkäufen

- Wohnungsreinigung sowie Waschen und Pflegen der Wäsche und Kleidung

- Unterstützung bei der Körperpflege, beim An- und Auskleiden, bei der Zubereitung von Mahlzeiten sowie bei der Nahrungsaufnahme und der Nahrungsausscheidung

- eine Tag- und Nachtwache nach einem Krankenhausaufenthalt oder einer ambulanten Operation bei medizinischer Notwendigkeit, die Versorgung und/ oder die Unterbringung von Haustieren und eine Beratung bei Umbau der Wohnung oder des Autos

- Hausnotruf mit 24-Stunden-Erreichbarkeit - Menü-Service - Begleitung bei Arzt-, Therapie- und Behördengängen - Unterstützung bei Besorgungen und Einkäufen - Wohnungsreinigung sowie Waschen und Pflegen der Wäsche und Kleidung - Unterstützung bei der Körperpflege, beim An- und Auskleiden, bei der Zubereitung von Mahlzeiten sowie bei der Nahrungsaufnahme und der Nahrungsausscheidung - eine Tag- und Nachtwache nach einem Krankenhausaufenthalt oder einer ambulanten Operation bei medizinischer Notwendigkeit, die Versorgung und/ oder die Unterbringung von Haustieren und eine Beratung bei Umbau der Wohnung oder des Autos Krankheiten wie ein Oberschenkelhals- oder Armbruch, Herzinfarkt, Schlaganfall und Diabetes sollten vom Versicherungsumfang gedeckt sein.

Unfälle, die auf Einnahme von Medikamenten zurückzuführen sind, sollten unter den Versicherungsschutz fallen.

Verzicht auf Leistungseinschränkung bei Beanspruchung von Hilfeleistungen bei mitwirkenden Krankheiten oder Gebrechen.

Der Vertrag sollte ohne Höchstversicherungsalter und altersunabhängig ohne Leistungseinschränkungen und Beitragserhöhungen fortgeführt werden.