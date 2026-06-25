Was kann ich tun, wenn es im Zug unerträglich heiß wird?

Klimaanlagen sorgen in den Wagen für angenehme Temperaturen. Doch auch die beste Technik kann ausfallen - und dann wird es schnell unangenehm. Was Fahrgäste nun machen sollten und was lieber nicht.

Berlin (dpa/tmn) – Funktioniert die Klimaanlage im Zug, geht eine Bahnfahrt in der aktuellen Hitze fast schon als willkommene Abkühlung durch. Doch was ist, wenn die Technik mal nicht mitspielt und es im Zug heiß wird?

Ausharren und warten, dass es besser wird: Wenn sich die Situation unangenehm anfühlt, ist das nicht ratsam. Stattdessen sollte man sofort das Zugpersonal ansprechen, wenn die Kühlung nicht korrekt zu laufen scheint und sich der Wagen aufheizt, empfiehlt Karl-Peter Naumann vom Fahrgastverband Pro Bahn. Viele Züge haben auch Sprechanlagen, über die man auf mögliche Probleme hinweisen kann.

Bestenfalls ist nur die Anlage falsch eingestellt und das Problem schnell gelöst. Bei größeren Defekten wird der betroffene Wagen geräumt und die Fahrgäste umgesetzt. Betrifft das Problem den ganzen Zug, müssen notfalls alle aussteigen.

Scheibe einschlagen? Lieber nicht

Und wenn es unerträglich heiß und stickig wird und einfach keine Abhilfe naht: Ist es eine Option, die Scheibe einzuschlagen? Das könnte als Sachbeschädigung und gegebenenfalls als gefährlicher Eingriff in den Schienenverkehr gewertet werden, warnt Rechtsanwalt Philipp Gehrmann aus dem geschäftsführenden Ausschuss der Arbeitsgemeinschaft Strafrecht des Deutschen Anwaltvereins. Im Notfall sollte man lieber die Polizei rufen.

Gehrmann führt aus: Das Notstandsrecht erlaubt zwar in bestimmten Situationen die Beschädigung fremden Eigentums, wenn akute Gefahr für Leib und Leben besteht. Im Zug gibt es aber eine Reihe von Handlungsalternativen: Personal, das Türen von innen öffnen kann. Türnotöffnungsmechanismen, die Fahrgäste selbst in Notlagen auslösen könnten. Ein rechtzeitiger Notruf. Die Scheibe einzuschlagen, das ist wirklich die allerletzte Option.

Das Risiko, dass in Fernzügen Klimaanlagen bei großer Hitze ausfallen, ist durch immer mehr neue Züge mit besserer Technik deutlich geringer geworden, wie Pro-Bahn-Mann Naumann einschätzt.

Für Notfälle sind Wasservorräte an den Zügen an Bord, auch an den großen Bahnhöfen steht in diesen Tagen laut Bahn zusätzliches Wasser bereit.

Hitze und die Folgen fürs Schienennetz – Bahn bietet Gratis-Storno

Dennoch kann die Hitze für Probleme sorgen: Im Blick ist dabei vor allem das Schienennetz, das durch die hohen Temperaturen, die Sonneneinstrahlung und möglicherweise auftretende Unwetter stark belastet wird – Schäden und in der Folge Ausfälle und Verspätungen sind nicht auszuschließen. Auch Böschungsbrände entlang von Bahnstrecken drohen.

Wer wegen der Hitze und der möglichen Folgen lieber von seiner geplanten Bahnreise absieht, kann Fernverkehrstickets jeder Kategorie ausnahmsweise kostenfrei stornieren und sich das Geld zurückzahlen lassen: Die Regelung gilt für alle Fahrten bis einschließlich Dienstag (30. Juni), falls man die Tickets dafür spätestens am 23. Juni gekauft hat.

Die Bahn betont: «Allen, die in dieser extremen Wetterlage auf ihre Fahrt verzichten können, legen wir die Sonderregelung zur Stornierung nahe.»