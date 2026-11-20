Rot, Weiß, Rosé - und jetzt auch alkoholfrei: Die Glühwein-Auswahl wächst. Doch wer wissen möchte, was in der Flasche steckt, muss häufig erst einen QR-Code scannen. Was Hersteller angeben müssen.

Rostock (dpa/tmn) – Lange hatten Glühwein-Freunde nur die Wahl zwischen Rot und Weiß, dann durfte offiziell auch Rosé mitmischen. In dieser Wintersaison kommt eine vierte Auswahl dazu: alkoholfreier Glühwein. Möglich wurde das durch eine Änderung des EU-Rechts.

Bisher waren für den Alkoholfreien nur Fantasiebezeichnungen erlaubt, da er nicht den vorgeschriebenen Mindestalkoholgehalt für Glühwein enthielt – also mindestens 7 und maximal 14,5 Volumenprozent. «Alkoholfreier Glühwein besteht aus entalkoholisiertem Wein und darf maximal 0,5 Volumenprozent Alkohol haben. Für die übrigen Zutaten gelten die gleichen Vorschriften wie für Glühwein», sagt Sandra Reppe von der Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern.

Was muss und darf noch im Glühwein stecken?

Bei den übrigen Zutaten seien Zimt und/oder Nelke ein Muss, die im Geschmack erkennbar sind. Auch Zucker oder andere süßende Zutaten sowie weitere Gewürze und Aromen sind erlaubt. Im Vergleich zu klassischem Glühwein hat die alkoholfreie Variante eine kürzere Haltbarkeit. Die Angabe des Mindesthaltbarkeitsdatums ist zudem Pflicht.

Die Verbraucherschützerin klärt auf, was rechtlich noch gilt: So müssten Hersteller seit drei Jahren neben den Zutaten auch die Nährwerte angeben. Direkt auf dem Etikett ist neben den enthaltenen Allergenen nur die Nennung des Energiegehaltes (kJ /kcal) pro 100 Milliliter Pflicht. Die vollständigen Informationen über Nährwerte und Zutaten können auch über einen QR-Code zur Verfügung gestellt werden.

Stichprobe: Die meisten Hersteller verstecken Infos im QR-Code

Die Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern hat stichprobenartig bei 25 Glühweinen geprüft, wie die Kennzeichnung der Nährwerte und Zutaten bei Glühwein umgesetzt wird. «Bei fast allen Produkten wurde die Variante des QR-Codes verwendet. Welche Zutaten im Glühwein stecken oder wie viel Zucker er enthält, ist somit nicht auf einen Blick erkennbar», so Sandra Reppe. «Wollen Verbraucherinnen und Verbraucher mehr als den Energiegehalt erfahren, müssen sie zum Smartphone greifen.»

Außerdem fielen bei der Stichprobe vereinzelt Produkte komplett ohne diese Angaben auf. Die Verbraucherschützer vermuten, dass es sich da wohl noch um Glühweine handelte, die vor der Kennzeichnungspflicht produziert wurden.

Bei Punsch und Feuerzangenbowle gelten andere Regeln

Wer sich wundert, dass bei Punsch oder Feuerzangenbowle keine Zutaten oder Nährwerte zu finden sind: Diese Getränke zählen nicht zu Wein oder aromatisierten Weinerzeugnissen, klärt Reppe auf. Bei diesen Produkten gelte die Lebensmittelinformationsverordnung. Danach dürfen Zutatenverzeichnis und Nährwertdeklaration bei Getränken mit mehr als 1,2 Volumenprozent Alkohol fehlen. Eine Ausnahmeregelung, die aus Sicht der Verbraucherzentrale nicht gerade verbraucherfreundlich ist.