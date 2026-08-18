Wer nach den Ferien im Job nicht sofort wieder durchstartet, ist nicht allein. Warum es normal ist und mit welchen Tipps der Wiedereinstieg in den Arbeitsalltag leichter gelingt.

Düsseldorf (dpa/tmn) – Der Sommerurlaub ist vorbei und eigentlich hatten Sie sich vorgenommen, frisch erholt und voller Motivation wieder an die Arbeit zu gehen? Stattdessen lassen Sie sich schnell ablenken und brauchen ewig für vermeintlich einfache Aufgaben?

Keine Sorge, das ist ganz normal. «Nach einer Erholungsphase stehen Konzentration und Leistungsfähigkeit nicht unmittelbar wieder vollständig zur Verfügung», sagt Catharina Stahn, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für angewandte Arbeitswissenschaft (Ifaa).

Aber es gibt kleine Kniffe, die den Wiedereinstieg in den Arbeitsalltag erleichtern können.

1. Sortieren und priorisieren

Nehmen Sie sich zu Beginn Zeit, sich einen Überblick zu verschaffen: Was ist während der Abwesenheit passiert, welche Aufgaben sind wirklich zeitkritisch, was kann warten oder ist ohnehin mittlerweile hinfällig? Das kann Grundlage sein, um etwa ein bis zwei Schwerpunkte für den Tag zu legen. So verhindert man, dass neu eingehende E-Mails und Anfragen automatisch die Reihenfolge bestimmen – und damit fremde Dringlichkeiten den eigenen Arbeitstag.

2. Fokussieren

In den ersten Tage nach dem Urlaub sollten Sie nach Möglichkeit nur wenige Besprechungen einplanen. Sogenannte Fokuszeiten, in denen man zum Beispiel Benachrichtigungen stumm stellt und sich ganz auf eine Aufgabe konzentrieren kann, helfen dabei, liegengebliebene Dinge abzuarbeiten oder das Postfach nach dem Urlaub zügig zu sortieren.

Größere Vorhaben bricht man laut Ifaa am besten in überschaubare Häppchen herunter – das beugt dem Gefühl der Überforderung vor, schnelle Erfolgserlebnisse geben Motivation.

Bevor Sie in eine Pause gehen oder den Arbeitstag beenden, hilft eine kurze Notiz: Woran genau arbeite ich als Nächstes weiter? Das erleichtert nach Unterbrechungen den Wiedereinstieg.

3. Energie einteilen

Auch wenn die To-do-Liste nach dem Urlaub voll ist und Sie das Gefühl haben, nicht voranzukommen: Planen Sie Pausen ein – also etwa einen kurzen Gang nach draußen, Bewegung oder einige Minuten ohne Bildschirm und neue Nachrichten. In der Regel bringt das neue Energie und damit einen Leistungsschub. Wer am ersten Arbeitstag nicht sofort alles schafft, sollte deshalb nicht gleich länger arbeiten: Regelmäßiger Schlaf und ein gedanklicher Abstand zur Arbeit helfen ebenfalls dabei, den Rhythmus wiederzufinden.

Extra-Tipp des Ifaa für kommende Urlaube: Am besten legt man den ersten Arbeitstag möglichst nicht auf einen Montag. Wer etwa in der Wochenmitte startet, verkürzt die erste Arbeitswoche und kann sich schon bald wieder auf ein erholsames Wochenende freuen. Auch das erleichtert den Wiedereinstieg.