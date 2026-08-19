Erst heiß, dann ziemlich frisch: Bei den Temperaturen erleben wir gerade ein ziemliches Auf und Ab. Viele Menschen leiden darunter. Ganz machtlos ist man gegen Wetterfühligkeit jedoch nicht.

Hamburg (dpa/tmn) – Viele Menschen sind froh, dass die große Hitze vorerst vorbei ist. Doch auch der Wechsel zu kühleren Temperaturen kann dem Körper zu schaffen machen – vor allem, wenn man unter Wetterfühligkeit leidet.

Das ist keine Einbildung: Fallende oder steigende Temperaturen und Änderungen im Luftdruck oder der Luftfeuchtigkeit können unseren Körper überfordern. Kreislaufprobleme, Schwindelgefühle oder ein generelles Unwohlsein sind mögliche Folgen.

Bei länger anhaltenden Problemen nach einem Wetterumschwung sollten sich Betroffene hausärztlichen Rat holen.

Vorsicht bei chronischem Bluthochdruck

Meist sind es ältere Menschen, die besonders empfindlich auf das Wetter reagieren. Darauf macht die Deutsche Herzstiftung aufmerksam. Bei Älteren treten auch chronische Erkrankungen wie Rheuma, Asthma sowie Herz-Kreislauf-Probleme häufiger auf. Patienten mit zu hohem oder zu niedrigem Blutdruck bekommen Wetterumschwünge oft ebenfalls stärker zu spüren.

Die Deutsche Herzstiftung warnt: Geht die Temperatur plötzlich zurück, können bei Patienten mit Bluthochdruck die Beschwerden zunehmen, da die Blutgefäße verengen. Ein Herzinfarkt oder Schlaganfall wird dann wahrscheinlicher.

Für die Regulation der Blutgefäße ist das vegetative Nervensystem zuständig, das sich etwa durch Bewegung im Freien trainieren lässt. So können tägliche Spaziergänze bei jedem Wetter helfen, damit sich der Körper besser an Temperaturwechsel gewöhnt, rät der Allgemeinmediziner Prof. Martin Scherer vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.

Auch Wechselduschen und Saunagänge können vorbeugend gegen Wetterempfindlichkeit wirken, empfiehlt die Deutsche Herzstiftung.

Wetterdienst informiert über Wetterfühligkeit

Wie hoch das Risiko ist, dass das aktuelle Wetter zu Stress im Körper führen kann, dazu gibt der Deutscher Wetterdienst im Internet Auskunft. Dort stellen die Meteorlogen des DWD kostenlos auf einer Deutschlandkarte – in elf Regionen unterteilt – Gefahrenindizes für Wetterfühligkeit dar.

Am oberen Rand der Webseite lässt sich die Karte nach den eigenen Bedürfnissen filtern: konkret nach den Wetterauswirkungen auf allgemeine Befindensbeeinträchtigungen, asthmatische Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder rheumatische Beschwerden. Zudem kann man wählen zwischen Vorhersagen für heute, morgen und übermorgen.

So lässt sich schnell sehen: Besteht eine Gefährdung oder gar ein positiver Einfluss des Wetters auf mein Wohlbefinden? Denn auch das ist möglich.

Mit diesen Informationen kann man sich als Betroffener auf mögliche Beschwerden einstellen und auch besser einordnen, ob vielleicht das Wetter der Grund ist, warum man sich gerade nicht gut fühlt.

DWD – Wetterfühligkeitskarte