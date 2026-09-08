Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 9. September 2026

Namenstag

Otmar

Historische Daten

2025 – Israels Armee greift die Führungsspitze der islamistischen Hamas in Doha, der Hauptstadt des Golfstaats Katar, an. Das Emirat hatte bisher als Vermittler agiert. Der Luftangriff ist eine Reaktion auf den tödlichen Anschlag zweier Hamas-Mitglieder in Jerusalem mit sechs Toten am Vortag.

2001 – Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) eröffnet mit einem Rundgang offiziell das von US-Architekt Daniel Libeskind entworfene Jüdische Museum in Berlin.

1976 – Die erste Folge der Zeichentrickserie «Biene Maja» wird im deutschen Fernsehen gesendet.

1961 – Die US-Marine stellt die «USS Long Beach» in Dienst. Der Kreuzer ist der weltweit erste mit atomarem Antrieb.

1951 – Die Armee der Volksrepublik China marschiert in die tibetische Hauptstadt Lhasa ein.

Geburtstage

1996 – Lennard Kämna (30), deutscher Radrennfahrer (Etappensieg bei der Tour de France, dem Giro d'Italia und der Vuelta)

1966 – Adam Sandler (60), amerikanischer Schauspieler («Murder Mystery», «Big Daddy», «50 erste Dates»)

1966 – David Bennent (60), Schweizer Schauspieler (Rolle des Oskar Matzerath in «Die Blechtrommel»)

1966 – Georg Hackl (60), deutscher Rennrodler, dreimaliger Rodel-Olympiasieger im Einsitzer 1992,1994 und 1998

Todestage

1976 – Mao Tsetung, chinesischer Politiker und Revolutionsführer, Gründer der Volksrepublik China, Staatschef 1949-1959, geb. 1893